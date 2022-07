Aumento del boleto: usuarios definieron el pedido de incremento como una "guasada"

En un contexto económico devastador, en un país donde todo aumenta, esta semana se conoció el pedido de los empresarios del transporte para llevar el costo del boleto a $150. Es decir, un incremento del 100%.

En la documentación, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde CAMETAP indicaron que "la ecuación económica de nuestro contrato está sufriendo una grave distorsión como consecuencia de la decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional de devaluar el signo monetario, lo que produjo, como contrapartida, el proceso inflacionario en el que estamos inmersos los argentinos que afecta directamente a los insumos básicos necesario para la correcta prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros”.

Una situación que alertó a toda la comunidad del distrito de General Pueyrredon. Incluso la Defensoría del Pueblo se expresó al respecto y detalló que “entendemos los problemas que pueden llegar a tener los empresarios, pero los trabajadores de transporte no tuvieron un aumento del 101% en el salario. De no cerrarles los números ¿Cuál es el motivo por el que quieren ser dueños de todas las empresas de General Pueyrredon? No puede ser que un sector viva mejor que otro a costa de todos. La autoridad política tiene que generar un espacio para discutir esto. Seguramente el Intendente está pensando que hacer y compartirá con nosotros que es insostenible, de pensar que sí lo pueden hacer no estaría cumpliendo la función para la que fue elegido”.

Ante esta situación, El Marplatense recorrió algunas paradas de colectivos para conocer la opinión de los usuarios y todos coincidieron en que ese valor es por demás elevado y, más aún por las frecuencias y el estado de las unidades.

"Me parece demasiado exagerado. Ya 75 pesos es bastante, sobretodo para la gente que tiene que tomar dos o hasta cuatro colectivos por día", manifestó María.

Por su parte, Romina remarcó que "es una vergüenza porque viajamos como si fuéramos animales, están en mal estado, pocas frecuencias".

"Es una banda. Para lo que tardan y cómo andan, me parece realmente una ´guasada´", exclamó Eduardo mientras aguardaba la llegada del colectivo para dirigirse a su trabajo.