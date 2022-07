La gente del "Tiburón" vuelve al acceso Sur y se habilitó la totalidad de la platea descubierta

Se conocieron algunos detalles respecto al operativo que tendrá Aldosivi - River este domingo en Mar del Plata. Los detalles, surgieron luego de la reunión entre APREVIDE y el club marplatense.

En principio, los primero detalles tienen que ver con las localidades. Habrá a la venta unas 16 mil localidades aproximadamente, que incluyen la popular Sur y toda la platea descubierta según confirmaron fuentes de club a este medio.

Generalmente, la gente de Aldosivi se ubica en la popular del tablero (norte), pero esta vez la parcialidad del "Tiburón" volverá a la que consideran "su tribuna". Recordemos que históricamente, en la general del tablero, se ubicó siempre la parcialidad de Alvarado.

En cuanto a la presencia de público neutral, como ya adelantó este medio, no hubo acuerdo para habilitar la otra tribuna general, por lo que no habrá público que no sea el local.

Además, se realizarán diversos controles policiales y de la APREVIDE para evitar que ingrese gente con prendas o estandartes de River.

Recordemos que el partido por la fecha 10 del certamen de Primera División se disputará desde las 15.30, se informó que las puertas se abrirán dos horas antes del cotejo. Desde el club, todavía no se ha informado cómo será el expendio de entradas para socios y no socios.