UTHGRA Mar del Plata: "Permanentemente recibimos denuncias sobre violencia de género"

Las últimas semanas tuvieron al sector hotelero y gastronómico estuvo en agenda por las denuncias de violencia y despedidos injustificados. Este medio dialogó el secretario general de UTHGRA, Pablo Santin, y comentó la actualidad de los empleados del Hotel Flamingo y la situación de la empleada de restaurante ubicado en 25 de mayo 3901 que denunció recibir violencia de género por parte de su empleador.

En principio, Santin, mencionó que no tienen novedades sobre la joven, pero que la acompañaron a realizar “la denuncia y realizamos un pedido de audiencia, pero no tenemos fecha. Permanentemente recibimos denuncias sobre violencia de género. Hay muchísimas maneras de ejercerla y no siempre es física”.

Por otro lado, y respecto al Hotel Flamingo le explicó al Marplatense: “Tuvimos una reunión el día viernes en el sindicato del plástico y solicitamos una audiencia para el 9 de agosto para dejar todo cerrado. A los 7 trabajadores que recurrieron al sindicato van a ser reincorporados con antigüedad en cero, se los indemnizará por el tiempo trabajado. Esto lo dejaremos formalizado en la audiencia. Hay una posibilidad de que algunos sean reubicados en otro hotel porque cambió de razón social”.