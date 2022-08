BAMBI presenta "República de la Nostalgia" en Mar del Plata

Bambi llega con un show único donde presentará su nuevo álbum “República de la Nostalgia”, canciones de sus discos anteriores y los clásicos de su banda Tan Biónica.

El encuentro será el sábado 10 de septiembre a las 21 en Soundroom Chauvín (San Luis 2849).

Una puesta visual novedosa, invitados especiales y la esperada reunión con el piberio. Este concierto forma parte de la gira de presentación de su tercer álbum, que cuenta con la participación de grandes artistas como Alba Reche, Bratty, Celli, Chano, Daniela Spalla, Fito Paez, Kevin Johansen, Miranda! y Paz Carrara.

Con un trailer cinematográfico que continúa la misteriosa historia que comenzó a narrarse con el primer video de esta etapa, se anunciaba finalmente una lista espectacular de artistas que lo acompañan:



BAMBI explica sobre su nuevo disco: “En 2020 tuve una crisis muy grande que me llevó a pensar que mis días con la música había terminado. Pasaron semanas sin pronunciar palabra, sin emitir mensaje. Luego llegó un sueño revelador y durante los siguientes cinco días y sus noches me encerré en un pequeño espacio, donde sin pausa le di vida a cada uno de los embriones que luego se transformarán en las páginas de esta historia. Este álbum me salvó la vida”.

BAMBI es miembro fundador de la mítica banda argentina Tan Biónica. En 2017 comenzó su carrera solista con el lanzamiento de “El Encuentro”, su primer álbum, en el que colaboró Mon Laferte en la canción “Lo Nuestro”, y recibió nominaciones a los Latin Grammys y Carlos Gardel. Luego llegó “DESARMAR” su segundo disco, en el que participan Debi Nova y Natalie Perez.