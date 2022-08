Somoza tras el ataque en el predio de Aldosivi: "Mi hija me preguntó si podemos salir a la calle"

En la previa de lo que será el partido entre Aldosivi y Vélez, en el Minella y sin público por los incidentes ocurridos en el predio del "Tiburón", el DT Somoza reapareció con declaraciones a la prensa.

"Esto no deja de ser un deporte, pero sabemos que hay intereses de por medio y acá se pasaron de la raya. Esto es un trabajo que se hace con tranquilidad y paz. El que queda en la situación rara es el club. Yo tuve la posibilidad de jugar acá y es ordenado. Es la primera vez que pasa esto. Los dirigentes están muy dolidos porque no les gusta ser noticia por estas cosas", sostuvo en declaraciones a TYC Sports.

"Te empezás a acostumbrar a cosas que están mal. El miedo siempre está, nosotros que estamos inmersos en esta locura a veces no nos damos cuenta. Mi hija me preguntó esta semana si podíamos salir a la calle. Eso te hace abrir un poco los ojos. Hoy fueron los autos, mañana no sé", dijo.

“La necesidad de verte en esa posición de la tabla de promedios a veces te hace jugar bien y otras mal porque el punto no te sirve. Hay cosas que se construyen, sobre todo la confianza de no perder. Esto es tiempo, hay que estar tranquilos y tener el mayor profesionalismo para sacar esto adelante. La desesperación no lleva a ningún lado", concluyó el entrenador del "Tiburón".