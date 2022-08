Basural: "Las condiciones en la que las personas se vinculan con el predio nos duele y escandaliza"

Luego de que la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante aprobara este jueves por mayoría el pliego de licitación para la operación y el mantenimiento del predio de disposición final de residuos, la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias se expresó al respecto a través de un comunicado.

"Ante cada posible licitación de la gestión del predio de disposición final de residuos nos encontramos ante una nueva oportunidad para corregir y mejorar los procesos ambientales, logísticos, así como volver a tomar conciencia de la importancia de que las personas que se vinculan con este proceso puedan ser consideradas en dignidad y respeto", manifestaron en el escrito.

"Cada oportunidad es una esperanza que enciende corazones y nos compromete a proponer soluciones que integren a todos", indicaron.

"Desde la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, ámbito donde participan más de 30 organizaciones de todos los sectores del territorio de la Diócesis de Mar del Plata (universidades, organizaciones sociales, empresariales...), coinciden en la importancia de garantizar la calidad de vida de todos los vecinos, en modo particular aquellos que en estos momentos se encuentran en una situación de vulnerabilidad clamando por una ciudad más inclusiva", enfatizaron en el comunicado.

Y destacaron: "Las condiciones en la que las personas que se vinculan con el predio o trabajan allí nos duele y escandaliza, más aún si profundizamos la mirada para observar las alarmantes cifras de pobreza e indigencia y la penetración de las drogas. Esta realidad nos cuestiona a todos e invita a reflexionar y a actuar comprometidamente, desde el lugar que ocupamos, en la lucha incesante contra estos flagelos".

"Como consecuencia de ello, es que entendemos que en estos momentos el compromiso de actuar nos encuentra frente a una nueva oportunidad de que la ciudad ponga foco en la adecuada gestión del predio de residuos y con igual importancia en un programa de separación en origen, contención y acompañamiento social para las personas que trabajan allí y sus familias, tanto de manera formal como informal, los recuperadores y los vecinos de la ciudad", subrayaron.

"La cuestión del predio siempre ha tensionado a nuestra ciudad ya que el modo en que se decida gestionar genera un fuerte impacto tanto ambiental como social. Ambas cuestiones resultan neurálgicas y su tratamiento lejos está de ser contradictorio sino que, en palabras del Papa Francisco en Laudato Si, debemos reconocer que en este caso es necesario "(...) buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales", afirmaron en el escrito.

Por último, expresaron que "es conveniente poner de relieve que esta nueva oportunidad debería ser una bisagra para tomar conciencia y ejecutar políticas públicas que tengan en mira una verdadera inclusión social y una mirada sobre los pobres de la periferia".

"Hoy no solo invitamos, sino que también pedimos, que se tomen en cuenta ante cualquier decisión la vida de las personas. Como bien expresa el Papa Francisco ´El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social´", cerraron en el comunicado.