La Comisión de Ambiente del Honorable Concejo Deliberante aprobó este jueves por mayoría el pliego de licitación para la operación y el mantenimiento del predio de disposición final de residuos.

Al respecto, la concejal de Acción Marplatense, Paula Mantero, que votó en contra, manifestó que “veníamos con un planteo que tiene que ver con la posibilidad de tener una mirada integral y nos estaba faltando todo lo que tiene que ver con la pata social y a esto me refiero a la planta social que no pudimos visitar, pero también hice una moción de convocar a la Mesa de las Periferias porque creo que la Iglesia tiene la posibilidad de hacer un aporte, en virtud de que trabajan con la gente que está en el predio y están en condiciones poco dignas. Desde AM no tenemos la postura de mirar desde la complicidad esa actividad”.

a la planta de separación que opera la Cooperativa CURA. No apoyamos el pliego de operación del predio de residuos en la comisión de ambiente porque creemos que se puede mejora, y que ese es el ámbito propicio — Paula Mantero (@paumantero) August 18, 2022

“Venimos estudiando el predio, los visitamos con especialistas de universidades lo que nos da la posibilidad de abordar el pliego de una manera diferente”, aclaró.

Asimismo, Mantero reconoció que "parece como que el giro de comisión fue de apuro y en realidad era la primera vez que lo poníamos en debate. No entiendo el apuro, las empresas están prorrogadas y siguen trabajando en el predio. El pliego tiene que tener una mirada integral de la gestión de residuos, por eso nos sorprende este salto a la próxima comisión".

Y disparó "si estamos compartiendo miradas, sorprende la abstención del Frente de Todos".