Willy Quiroga celebra "50 años de la Biblia" en Mar del Plata

La leyenda del Rock Nacional, Willy Quiroga regresa a Mar del Plata para vivir un increíble show y celebrar sus 50 años de "La Biblia", también, harán un recorrido por todos los grandes clásicos de Vox Dei.

El encuentro será este sábado 27 de agosto en Diagonal Garibaldi 4830, allí participarán las bandas: "Sucio y Desprolijo" y "No te pongas Azul".

Vox Dei es una de las bandas fundacionales del rock argentino y una de las pocas que continúa en actividad. En 1967, junto a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Juan Carlos Godoy formó el grupo Mach 4, una banda que aún cantaba canciones en inglés y seguía una estética muy parecida a los Beatles, sin embargo más tarde definiría su estilo al cambiar su nombre a Vox Dei.

En sus inicios, Quiroga tocaba la guitarra y Soulé el bajo, aunque luego cambiaron de instrumentos entre ellos. Vox Dei sufrió su disolución en 1981, tras lo cual, Quiroga formó la banda Destroyer. 5 años después, Vox Dei retomó los escenarios.

El cantante y compositor Willy Quiroga es el único miembro que ha participado en todos los discos del legendario grupo hasta la fecha. Las canciones "Es una Nube, No hay duda", "Esta noche no parece igual", "Compulsión", "A Nadie le Interesa Si Quedas Atrás (Total Que…)", "No Dejaré Que Viva En Mí" y "Tan solo un Hombre" de 1971" son clásicos de su autoría.

En 2008, recibió una mención honorífica del concejo municipal de Quilmes y fue declarado ciudadano ilustre. En 2010 participó en la película de Diego Capusotto "Pájaros volando" siendo parte de la banda sonora junto a Ciro Fogliatta, Héctor Starc y Rodolfo García.

En septiembre de 2021, en Buenos Aires, prestigiosos bajistas de metal se encontraron en el barrio de Flores. En esta nueva edición del “Bass Máster Metal” fue homenajeado Willy Quiroga quien siempre ha recibido el respeto y admiración del público metalero.