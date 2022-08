Caso Monsón: separan a los abogados defensores y fijan fecha para el reinicio del juicio

El caso Monsón adquirió ribetes de "película de abogados" debido a las maniobras de recursar al Juez de la causa por "ser parcial", utilizadas por la defensa inicial del imputado de matar a Mauro Monsón, Gastón Jofré, luego de atropellarlo en Tejedor y Mariani.

Lo cierto, es que el recurso de queja ya fue rechazado y se fijó la fecha para el reinicio del juicio. Será el 2 de septiembre.

Por otra parte, se confirmó que han sido separados de la defensa, la dupla que defendía a Jofré, Sergio Gabassa y Sebastián Barletta . Resta saber si un abogado particular tomará su lugar o se le asignará un defensor oficial.

El abogado Maximiliano Orsini, representante de la Familia Monsón, manifestó en diálogo con el Marplatense y manifestó: "Fundaron su recusación en que el juez supuestamente había orientado los testimonios y repreguntado subjetivamente a los testigos y a los peritos, lo cual no sucedió. En todo caso el juez tiene esa facultad de preguntar lo que desee o vea pertinente". En esta línea, comentó que no logró entenderse la estrategia de los defensores que fue "muy agresiva no solo hacia el juez, sino hacia la persona del Dr. Moure, representante del Ministerio Público Fiscal, a quienes acusaron de intentar una defraudación procesal".

Además, tras los dichos, "asumieron una conducta incomprensible desde el punto de vista de la ética profesional manifestando que no iban a hacer ninguna pregunta a los testigos y no iban a hablar más durante el debate, lo cual convertía en un estado de indefensión del imputado, o sea, no se encontraba representado por ningún defensor ante la postura de estos letrados".