Juan Barraza se presenta en Mar del Plata

Es uno de los exponentes más interesantes del género en nuestro país y se presentará, el viernes 9 de septiembre en un teatro ubicado en San Luis 1750, para presentar su último show “Garabato Controlado”.

En el transcurso de su trayectoria, el intérprete y guionista Juan Barraza se destacó en el género stand up. Trabajó en su fuente de inspiración: "Llevo al escenario lo que me divierte. Todo el mundo hace el humor que puede, no siempre el que quiere".

El comediante que posiblemente presente por última vez en Mar del Plata el show Garabato Controlado, dijo "Es la vida misma. Somos seres sociales y de ahí viene el material. Por eso el stand up es un género tan urbano. No hay ermitaños que se suban a hacer stand up. Salir, caminar, hablar con la gente, juntarse, vivir. Y observar todo eso".

"Ofender a otro es algo que no se puede manejar ni evitar. Si haces humor con biromes, algún día uno se enoja, así que no me preocupo tanto por eso. Intento contribuir, desde mi lugar, a no reforzar estereotipos nocivos ni fomentar cosas que no me gustan", agregó Barraza.