La Escuela 515 insiste con el edificio propio

Ante la falta de respuestas, la Escuela Especial 515 de Sordos e Hipoacúsicos y Trastornos Específicos del Lenguaje se vuelve a manifestar esta tarde a las 17 frente al Casino Central, en pedido de un edificio propio, debido a que cuenta con 117 alumnos y 60 profesores, y funciona en un PH que no cumple con las condiciones mínimas de infraestructura necesarias.

El denominado "escuelazo" sirve como una "invitación para visibilizar los problemas de tu escuela", y espera una gran convocatoria.

No es la primera vez que los padres y alumnos de la Escuela Especial 515, ubicada en Avellaneda al 1800, se movilizan por esta situación, sino que desde 2018 insisten con el reclamo de que "las dimensiones del PH donde funciona la escuela no son aptas para la matricula existente y no hay respuestas".

Además, uno de los padres, hace ya siete meses comentó que quieren que "esto se termine de manera definitiva para tener una escuela acorde, para que el ejercicio de derecho a la educación sea real".

La última vez que se movilizaron, comentaron que cuando el Consejo Escolar había viajado a La Plata no les dieron una respuesta y "para poder conseguir un edificio dicen que más o menos tardarían 6 meses", los que ya pasaron y aún no hay indicios de que suceda.