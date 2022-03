Reclamo Escuela 515: "Si no nos pueden dar una solución, que se vayan"

Una vez más, ante la falta de respuesta, los padres de la escuela Especial 515 de sordos e hipoacúsicos y Trastornos específicos del lenguaje se manifestaron en la puerta del Consejo Escolar.

El reclamo es un por un edificio acorde a las necesidades de 117 alumnos y 60 profesores, ya que actualmente se encuentran en un pH poco accesible y sin los requerimientos básicos de seguridad.

"La verdad que las familias lo estamos atravesando con mucho dolor e incertidumbre. No tenemos la exactitud de cuándo nos van a poder solucionar esta situación. Lo que nos interesaría saber es si ese pH tiene las condiciones y si está habilitado", manifestó Nancy Frías presidenta de la cooperadora de la escuela 515.

Respecto a las medidas tomadas por el consejo, dijo que "siempre se habla de los derechos de los niños y acá están totalmente vulnerados. El consejo escolar viajó a La Plata, no nos dieron una respuesta y para poder conseguir un edificio dicen que más o menos tardarán como 6 meses", aseveró.

"Nosotros queremos una respuesta ya, nos meremos realmente una respuesta por los chicos. Los padres estamos muy angustiados, es una situación que no tiene fin, desde el 2018 que estamos pidiendo un edificio", agregó.

Sobre el estado del inmueble donde actualmente se desarrollan las clases explicó: "Realmente la problemática es seria, hay dos baños en el cual tenemos que tirar agua con un balde, no tenemos patio, los salones se hacen en donde se puede. El personal docente está poniendo muchísimo esfuerzo, pero eso no alcanza".

"La última vez nos recibieron en la puerta, pero si no nos pueden dar una solución, que se vayan. Ellos dicen que recién en diciembre asumieron, pero ese no es un tema de nosotros. Me parece que si alguien está ejerciendo una presidencia, tiene que saber las problemáticas y hacerse cargo", finalizó.