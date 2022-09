La previa al superclásico en la Boca

De cara al Boca-River de éste domingo a las 17 en la cancha del Xeneixe, los DT ya empezaron a calentar el ambiente con conferencias de prensa e indirectas para el rival. Ambos equipos tuvieron bajas importantes éstos días por molestias musculares y lesiones. Los dos tienen el mismo puntaje en la tabla (29).

Boca no cuenta por lesión con un importante delantero, Sebastián Villa, y Marcos Rojo que creen se recuperado de una molestia sentida el pasado miércoles y hoy ya se integró al equipo titular del entrenamiento. En River esperan por Pablo Solari, el máximo goleador del equipo en este semestre, que tiene un desgarro leve en el músculo cuadrado femoral.

El 11 probado hoy por Ibarra, con un módulo táctico 4-4-2, fue con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Rojo y Frank Fabra: Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela, Martín Payero y Juan Ramírez; Lucas Langoni y Darío Benedetto.

El DT del millonario aseguró que su decisión de no dar a conocer la alineación, no se debía a que tuviese dudas, sino a que no quería “dar precisiones al rival” y “blanquear todas las cartas”.

El posible equipo para jugar en la Bombonera sería con Franco Armani, ya recuperado del desgarro leve en el músculo cuadrado femoral ante Barracas, Herrera, Mammana, Pinola, Casco; Simón, Enzo Pérez, Aliendro, De La Cruz; Solari, Beltrán.

En cuanto a la situación de Solari, contó que solo lo utilizará si se encuentra en óptimas condiciones. "Hoy hizo un entrenamiento muy bueno. Veremos cómo responde mañana, pero creo que lo voy a tener disponible”, afirmó Marcelo.

Algo que sorprendió fue el anuncio, del abogado de los barras Di Zeo y Martín, de que regresarían a las tribunas este domingo. Sin embargo confirmaron que no podrán asistir, porque el Xeneize requiere que todos los socios hayan ido al menos a seis partidos en el torneo, algo que ellos obviamente no hicieron.