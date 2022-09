Rodrigo Tapari llega a Mar del Plata con todos sus éxitos

En un show único y con toda la Banda en vivo, Rodrigo Tapari confirmó su regreso a Mar del Plata para interpretar todos sus clásicos. El show será el próximo sábado 15 de octubre, a las 22, en el Teatro Radio City.

Haciendo actualmente una gira por toda Europa y antes de irse a los Estados Unidos, tenemos el privilegio de recibir en nuestra ciudad a Rodrigo Tapari, cantante, músico y compositor, quien hoy es el referente e ídolo indiscutible de la movida tropical, y categorizado como el Cantante Número 1 de dicho género.

El ex Cantante de "Rafaga" y creador del hit "Una cerveza", "Que ya no me llame", entre otros, y superando más de 500 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, es uno de los artistas más importantes de la Argentina y viene a nuestra ciudad por única vez con un show a pura diversión y para toda la familia.

Rodrigo Tapari presentará un recital donde no sólo está garantizada la calidad artística y el carisma de los músicos, sino también una verdadera fiesta con el público.

Su paso por “La Feliz” será toda una revolución para shows de esta magnitud que pocas veces vienen al teatro y con un cantante como Rodrigo Tapari, destacado como uno de los intérpretes con una condición vocal inigualable. Y es por eso, que vienen a la ciudad con un concierto que ya se palpita ser increíble en el Teatro Radio City.