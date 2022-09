Continúa el acampe: "El Municipio está romantizando la pobreza"

Continúa el acampe en las inmediaciones del palacio municipal en reclamo por un aumento salarial frente a la inflación que azota a todo el país y mejora de los programas alimentarios para los comedores y familias vulnerables de Mar del Plata.

La protesta también va de la mano con una jornada nacional, en la que se exige una reunión con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta.

"No tuvimos ningún tipo de respuestas todavía de parte del Ministro Zabaleta y en lo que respecta al Municipio no hubo nada favorable. Uno de los ejes tiene que ver con la cuestión alimentaria, la tarjeta de alimentos, que hace más de cuatro años está en $866, por lo que pedimos que se actualice acorde a la inflación. También para que haya nuevas tarjetas para gente que no la percibe", manifestó Lorena Quiroga, representante piquetera, en diálogo con El Marplatense.

"Sabemos que con el acampe perjudicamos a muchos ciudadanos, pero sabemos que están en la misma. Nadie está exento de la situación tan agravante que estamos viviendo hoy en día", indicó.

Asimismo, tras la denuncia penal por parte de la municipalidad, Quiroga sostuvo que "hay una persecución sobre las organizaciones sociales y ante declaraciones del secretario de Seguridad, están romantizando la pobreza. No deberían estar haciendo eso los funcionarios del Gobierno. No sé cuánto cobra un funcionario hoy en día, pero los invitaría a que se acerquen y vean la problemática del pueblo, y que con $24 mil que tiene un programa social hoy en día no se llega a cubrir una semana".

"Estamos en un reclamo justo y genuino. Deberían estar planificando políticas púbicas para ayudar a la sociedad", cerró.