"IOMA horrror show" capítulo 2: "Necesitamos que la obra social responda en tiempo y forma"

Un nuevo caso de disputa entre un afiliado y su obra social por falta de atención se dio a conocer en las últimas horas en las redes y en cadenas de WhatsApp. De acuerdo a la información que llegó a este medio, se dio a conocer un caso que involucra a una menor que lucha por su vida.

"Mi nombre es Ana Paula Hernández, tengo 12 años y me diagnosticaron linfoma anaplástico de células T-ALK hace 6 meses que estoy internada en la ciudad de la plata en el hospital de niños SOR MARIA LUDOVICA, y para salvar mi vida necesito una medicación que consta de 8 ampollas las cuales cada una cuesta $1.333 824.63", explicaron en un mensaje desde el entorno familiar de la niña.

Si bien desde la obra social desmintieron tal desatención, Hora 19, programa que se emite por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3) se comunicó con la mamá de Ana Paula, Analía Divis.

"Mi marido fue a buscar la medicación completa en teoría, pero le dieron dos ampollas de las ocho que necesitamos. Nos informaron que IOMA sólo hizo el pago de dos y necesitamos completar el esquema para poder hacer el tratamiento, necesitamos que IOMA responda en tiempo y forma", comenzó diciendo.

"Ana Paula no pudo comenzar el tratamiento porque IOMA se demoró bastante y necesitamos que libere el pago de lo que resta porque no podemos cortar el tratamiento. Necesitamos que esté todo completo porque es lo que piden los médicos, IOMA aprobó el 100% pero solo hizo el pago de dos y tiempo no tenemos", concluyó.

Escuchá la nota completa: