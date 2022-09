Petroleras: Greenpeace planteó duras observaciones al dictamen del fiscal

Tal como adelantó de forma exclusiva El Marplatense, la decisión del fiscal fiscal general de la Cámara , a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, Juan Manuel Pettigiani solicitó el levantamiento de la cautelar contra las petroleras.

En este sentido, la Fiscalía entendió cumplimentadas las medidas que había otorgado la Cámara de Apelación, valorando el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Gobierno Nacional.

Recordemos que el juez Santiago Martín hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente Guillermo Montenegro y distintas organizaciones ambientales, con lo que la empresa Equinor tiene prohibido comenzar la exploración en las costas bonaerenses en busca de petróleo.

En el legítimo ejercicio del derecho de defensa, los abogados patrocinadores de Greenpeace realizaron una serie de observaciones pormenorizadas del pedido del fiscal Pettigiani.

"El 80 por ciento de la resolución del fiscal es un copy/paste de la Resolución 722, la resolución de Cámara y esgrime argumentos de las empresas y también la declaración de utilidad pública de hidrocarburos", comenzaron diciendo desde Organización Fuser.

"El dictamen no cumple con lo requerido por el Juez, no hay observaciones respecto a cuestiones legales del proceso, no tiene fundamento de derecho. El dictamen es incompleto y no cumple con el marco de legalidad y utiliza el lenguaje potencial, algo que no puede concebirse en un dicatmen", destacaron.

"Hay desiquilibrio absoluto en la valoración de las pruebas presentadas, si no fuera fiscal lo recusaríamos. Es muy evidente", explicaron.

Recordemos que previo al dictamen del fiscal Pettigiani, hubo dos dictámenes previos el de los fiscales Daniel Adler y Manfredi sobre la cuestión y estaban sujeto a derecho de acuerdo a las palabras de los abogados representantes de Greenpeace.

A continuación los documentos completos presentados por Greenpeace en la Justicia: