Qué necesita Aldosivi para salvarse del descenso en la Liga Profesional

En la fecha 21 que terminó este lunes, Aldosivi perdió estrepitosamente de local ante Central Córdoba. A seis jornadas para el cierre, el equipo marplatense necesita un sprint final a pura victoria para soñar con la permanencia.

El "Tiburón" es el anteúltimo en la tabla de los promedios con 99 puntos (uno más que Patronato) y está a 9 unidades de Arsenal con 18 en juego. Más arriba están Central Córdoba (111 y con un partido menos) y Godoy Cruz (112).

Lo mínimo que necesita el equipo de Mar del Plata es ganar necesita sí o sí tres partidos de los seis que quedan y esperar que los de Sarandí no sumen absolutamente nada para llegar a un desempate, porque si solo suma una victoria y cinco empates, ya no alcanzará a Arsenal aunque los del Viaducto pierdan todos los partidos. Es decir, todo lo que sea de ocho puntos para abajo lo condenará a la Primera Nacional.

Platense y Sarmiento, los que dividen diferente

Platense y Sarmiento suman una temporada menos y hasta el momento tienen 85 puntos. En caso de que ambos pierdan todos los partidos, quedarán al cierre del torneo con un promedio de 1,089.

En ese caso, para superarlos en la tabla de los promedios, Aldosivi deberá acumular 112 unidades: el "Tiburón" necesitaría sacar 13 de los 18 puntos que restan en juego.

El fixture de Aldosivi

Fecha 22 vs Tigre (V)

Fecha 23 vs. Barracas Central (L)

Fecha 24 vs. Boca (V)

Fecha 25 vs. Banfield (L)

Fecha 26 vs. Talleres (L)

Fecha 27 vs. San Lorenzo (V)

Fixture de Arsenal

Fecha 22 vs Independiente (L)

Fecha 23 vs. Newell´s (V)

Fecha 24 vs. Unión (V)

Fecha 25 vs. Central Córdoba (L)

Fecha 26 vs. Barracas Central (L)

Fecha 27 vs. Tigre (V)