Veronica Magario: la zona Zona Roja es ejemplo de discriminación y desigualdad

En medio de la disputa por el cambio de ubicación en donde debe funcionar la Zona Roja, Avenida 10 de Febrero cercana al cementerio, la vicegobernadora Verónica Magario comentó lo que piensa sobre el tema.

"Nosotros estamos en contra de todas estas cuestiones. Lo que creemos es que si hay que darle oportunidades a esas mujeres para que tengan trabajo y no terminen siendo éstos sus formatos. Esto es parte de la discriminación, de la falta de oportunidades y de igualdad, la que planteamos permanentemente en todos los sectores", dijo.

"Ustedes sigan pensando que 4 de cada 10 mujeres tienen trabajo en Argentina u oportunidad de conseguir trabajo. Esto es lo que nosotros queremos revertir" aclaró la vicegobernadora Magario.

Hay enojos de parte de los vecinos que comentaban que "algunos entienden que son seres humanos, pero no los aceptan. Otros piensan que es una zona muy peligrosa, y que si les llega a pasar algo, nadie se entera. No van a venir a trabajar acá, ellas no quieren".

Las trabajadoras sexuales por su parte, no quieren instalarse en la nueva zona y ya se han manifestado en varias oportunidades frente al Palacio Municipal, para charlar con el Intendente y negociarlas.

Victoria Disalvo, referente de la Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual había dicho que "nadie va a ir a trabajar a una zona donde no tiene ninguna seguridad ni un foco. Montenegro, en parte, sabe que esto no va a ocurrir, que la zona roja no va a ser ahí. Lo que va a pasar es que van a seguir siendo donde son pero bajo un clima mucho más hostil, con la policía persiguiendo. Ahora con una ley que nos criminaliza, los vecinos también".

A través del reciente decreto Nº 1597, el intendente Guillermo Montenegro promulgó la ordenanza para reglamentar y regular la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública en el distrito de General Pueyrredon a partir de una presentación hecha por el oficialismo local que busca el ordenamiento de la Zona Roja

La nueva ordenanza establece multas y arrestos para aquellos que no respeten las tanto el área como los horarios que se estipulen para la Zona Roja. Para quienes no respeten lo establecidos, pagarán entre mil a 10 mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días.