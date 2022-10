Licitación del basural: "Hay un tema ambiental serio que hay que corregir"

Este miércoles desde las 11 se comienza a tratar en la comisión de Hacienda que preside el concejal Alejandro Carrancio, el expediente que trata el llamado a licitación pública, para la contratación del servicio de operación y mantenimiento del predio de exposición final de residuos, que busca aprobar el pliego de cláusulas generales, legales y particulares.

El oficialismo propondrá que esto avance y habrá que ver que hace el Frente de Todos. Éste pliego ya superó la comisión de ambiente y la de legislación y llega a una nueva comisión, la última antes de pasar a la sesión.

El presidente del bloque de concejales de Acción Marplatense, Horacio Taccone, dialogó con el programa Primera Tarde de Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y expresó: "Estamos terminando de tratar las modificaciones que vamos a introducir mañana, que van a ser por escrito a los efectos que podamos debatirlas. No tenemos dudas de que que van a hacer que tengamos un pliego mejor para que después quienes estén interesados, en prestar este servicio, se puedan presentar. Es un tema muy importante para la ciudad que hay que abordarlo con muchísima responsabilidad".

"Para poder tratar este expediente, hay que estar en la denominada planta social, que de social no tiene nada. Es un tema en el que vamos a hacer hincapié, en la cuestión ambiental que se da en ese lugar donde los camiones descargan y lamentablemente no hay protección para que los líquidos no vayan a las napas. Es un tema ambiental serio que hay que corregir", continuó.

En cuanto a la urgencia con el vencimiento del módulo actual y que obra del nuevo módulo no está contemplada en éste pliego, Horacio dijo: "Ese es otro de los puntos fundamentales en los que queremos hacer fuerza. A nosotros nos dijeron que le quedan 6 o 7 meses, hace un tiempo ya. Con suerte vamos a pasar el verano. Qué vamos a esperar para llamar a la licitación de la construción del nuevo módulo. A nosotros nos parece el momento apropiado, ésta obra es fundamental".

"En las ultimas licitaciones de obras a las que han llamado el Municipio y la Provincia, no hay oferentes, por la realidad económica que estamos viviendo y más en este caso en particular que el componente fundamental para esta obra es una membrana importada. Esto hay que hacerlo cuanto antes y que mejor que en este pliego. Esta es la postura que vamos a defender mañana", agregó el Presidente del bloque de Concejales.

La propuesta de Estrans SA de financiar el módulo, "lo hemos analizado, no se que curso le dará el ejecutivo a esta iniciativa privada, lo que yo si creo es que muchas de las cosas que ellos presentan son puntos sobre los cuales nosotros ya veniamos trabajando. Pero necesitamos del resto de los concejales, por lo menos del frente de todos que se ha venido absteniendo en este expediente y nos llama la atención", sumó.

"Nosotros bajo ningún punto de vista podemos aprobar este pliego, en las condiciones en las que está, sin incorporar ninguna de las modificaciones, nos parece equivocado y desleal con los vecinos", concluyó Horacio Taccone.