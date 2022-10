Licitación del basural: "No entendemos cómo podría no interesarle al Ejecutivo"

La empresa Estrans SA presentó una innovadora “Iniciativa Privada” con el objetivo de concretar obras de infraestructura para la construcción de un nuevo módulo y ampliación del predio de disposición final de residuos del distrito de General Pueyrredón, de la que aún no obtuvieron respuesta, por lo que la representante de ESTRANS SA, Elena Verano, comentó de qué se tratan las obras y expresó que "debería preocuparle a la gestión municipal".

La doctora Elena Verano, apoderada de la firma , la empresa que presentó esta iniciativa privada al Ejecutivo local charló con el programa "Antes de que sea tarde", que se emite por radio Mitre Mar del Plata (FM103.7) para comentar el tema.

"La iniciativa privada que presentamos es una propuesta de inversión por 2.245 mil millones de pesos para obras y la operación del relleno sanitario por un tiempo de ocho a diez años, donde se solucionaría la problemática de la disposición final de residuos en Mar del Plata", manifestó Verano.

"Las obras consisten en la construcción del módulo con capacidad para ocho a diez años y la ampliación de le planta de tratamiento de líquidos lixiviados, que no se tratan en el lugar, prevé obras para la re funcionalización y la puesta en valor de la planta, duplicaría la superficie cubierta actual y propone un programa de acción integrado que involucraría a ONG´s, la mesa del diálogo, la empresa y a la municipalidad", sostuvo.

"La iniciativa fue presentada el 13 de septiembre y entendemos que está en trámite en el municipio, aunque no tuvimos ningún contacto con el Ejecutivo municipal, pedimos una reunión para explicar personalmente la iniciativa", subrayó la representante de ESTRANS.

"Operamos en el predio por un año, y cesamos la operación en julio de 2021 por causas ajenas, así que conocemos el estado del predio, del que creemos que tiene una vida útil de cuatro a seis meses más, por lo que es imprescindible que se haga lo antes posible. Creemos que se debería haber hecho previo al servicio de operación que se trata en el concejo", aseguró.

Acerca de cuáles serían las consecuencias si no actúan antes de los seis meses, detalló: "Si no hay acción en esos cuatro o seis meses, se seguirá disponiendo residuos y tirándolos allí de una forma que no es acorde a la técnica de un relleno sanitario porque así colapsarán al módulo".

"Si eso sucede no sabemos cómo se piensa que va a seguir esto, debería preocuparle a la gestión municipal", afirmó.

"Somos una empresa que tiene veinte años y realizamos la construcción de obras de infraestructura y la operación de rellenos sanitarios y servicios conexos. Tenemos experiencia de sobra en la materia", indicó.

"No tuvimos una devolución del Ejecutivo, entonces no sabemos si se le presta atención o no. No le dan la importancia que merece a esta iniciativa que solucionaría el problema de la disposición de residuos por diez años, es decir, una tarea que se prolonga en el tiempo y lo resuelve de una manera profesional", puntualizó.

"No entendemos cómo podría no interesarle al Ejecutivo, porque sabemos que la disposición final de residuos es un gran problema en General Pueyrredón, al igual que la cuestión social, una problemática que no es atendida como correspondería", aseveró.

"Además, proponemos financiarle al gobierno municipal una obra de gran magnitud, por lo que debería interesarles", concluyó.