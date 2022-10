Extensión horaria: "Es más lengua, matemática, deporte, aprendizaje y arte"

En el marco de la presencia del Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, en Mar del Plata, además de entregar la llave del edificio de la escuela 38, participó de un encuentro con directores de escuelas en el barrio Autódromo.

Del acto, desarrollado en la escuela Primaria "Constancio C. Vigil" Nº 63, ubicada en calle 236 entre 39 y 40 también participó vía zoom la referente del Frente de Todos, Fernanda Raverta; la titular de la comisión de educación del HCD, Mariana Cuesta; el jefe regional de la ANSES, Marcos Gutiérrez, y el senador marplatense Pablo Obeid, entre otros.

Allí se puso foco en la extensión horaria en escuela primaria y la anulación de la repitencia.

"Realizamos una reunión con 40 directores de la región, de los que 16 son de este distrito y donde nueve escuelas van a pasar de jornadas simples a completas, lo que significa que pasarían de tener cuatro a ocho horas", explicó Sileoni.

En esa línea, sostuvo: "Además, siete escuelas tendrán una quinta ahora, lo que quiere decir que alrededor de 4600 alumnos marplatenses van a tener más tiempo en la escuela. Por lo tanto, la extensión horaria es más lengua, matemática, deporte, aprendizaje, socialización y arte".

En cambio, para las escuelas que añaden una sola hora, aseguró que es "un día más de clase por semana, o sea, cinco horas más". "Hay 914 escuelas en toda la provincia, de las cuales 261 pasan a jornada completa y 653 van con una quinta hora. Son 250 mil pibes y pibas de la provincia", recalcó en el acto Sileoni.

Vía zoom, Raverta señaló que "la comunidad marplatense te agradece por tener una hora más de clase, jornada extendida, la posibilidad de inaugurar la obra de la Técnica N°3 y entregar la llave de la escuela N°38", resumió la dirigente marplatense.

"Tantas cosas y tantos proyectos que nos llenan de orgullo. Los chicos y chicas de Mar del Plata van a vivir en un lugar mejor porque la escuela es el lugar donde nuestros hijos crecen de mejor manera. Cuando era Ministro en la Nación, vivimos el proceso de la escuela Belisario Roldán que comenzó la jornada ampliada, y ahí supimos lo importante que era en la escuela, donde la pobreza y la vulnerabilidad le pegan a nuestros chicos y necesitan Ministros como vos", agradeció Raverta.

En este marco, se destacó que se suman más escuelas con jornada completa en General Pueyrredón. Ya son 9 las Primarias que durante este 2022 implementaron esta modalidad, cumpliendo así con los lineamientos de la Ley provincial de Educación.

En efecto, se garantizan jornadas escolares de 8 horas para 2003 alumnos y alumnas. Además, 10 escuelas extendieron sus jornadas una hora más, lo que beneficia el aprendizaje de 5246 estudiantes.

En total hay 79 escuelas primarias en Mar del Plata y, tras los anuncios de este miércoles, ya son 19 las que pasan a tener jornada completa. Desde el gobierno provincial señalaron que la mayoría de las instituciones reciben a niños y niñas de alta vulnerabilidad social.

REPITENCIA

Por otra parte, acerca de la posibilidad de anular la repitencia, Sileoni indicó: “No hay dos bibliotecas sobre este tema, sino que hay un consenso sobre que la repitencia no resuelve los problemas de los estudiantes, quienes no aprenden en el año que repiten. La discusión central es cómo pasamos del régimen actual al nuevo sin perder rigor académico y aprendizaje".

"Por el momento trabajamos con todo el régimen académico de secundaria, que tiene que ver con diseño curricular, evaluaciones, régimen ciclado y tiempos escolares, y dentro de eso discutimos con especialistas y nuestros directores, pero aun no tomamos una decisión", concluyó.