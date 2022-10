Santilli y Larreta con los vecinos: "El gobierno Provincial no ayuda a Montenegro"

En el marco del Coloquio de IDEA que movilizó a la ciudad y trajo políticos, empresarios y sindicalistas, este viernes el diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, se reunieron con vecinos en un reconocido café del centro comercial de Güemes de Mar del Plata, para poder escuchar las necesidades, dialogar con respecto a ellas y proponerse de cara a las elecciones 2023.

Luego de escuchar las palabras de los marplatenses, Larreta dialogó y le cedió la palabra a Diego Santilli, que expresó: "Tengo para decir cosas que para mí son claves. La Provincia de Buenos Aires es una provincia y la Ciudad también lo es, pero con el doble sombrero porque es autónoma. La primera decisión que tomó Larreta cuando llegó, fue tener su propia fuerza de seguridad. Era el primer reclamo que tenía Horacio, porque la educación y la salud estaban encaminadas, pero nunca resueltas. Teníamos un problema con la inseguridad muy grave, con índices de delitos y homicidios muy altos".

"Evaluamos a los policías porque queríamos priorizar la educación y de 20 mil, 10 mil no aprobaron el examen. Así que pensamos en mandar a 2 mil por mes al instituto de formación, que en 5 meses era un objetivo que podía lograr. Los formamos, se terminaron los sargentos, los asensos por antigüedad", continuó el Diputado Nacional.

"Guillermo Montenegro creó el Instituto de Formación Profesional de excelencia. Fue el pionero de la visión de seguridad y preparó una fuerza para la metropolitana. Él dejó las bases sentadas. Nosotros llegamos y usamos esa base. Se sumó que todos ustedes pudiesen denunciar los delitos por cualquier medio. Porque sino tenías que ir a la comisaría, un policía te tomaba la denuncia y quedaba guardada. Hoy ya no hay más policías tomando denuncias. Son jóvenes estudiantes que hacen pasantías para construir un camino y el policía tiene que estar en la calle para cuidarnos", comentó Santilli, con respecto a las mejoras en la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

"Toda esa revolución, más la tecnología que vino para quedarse, hoy todo lo que entra a la Provincia, está monitoreado. Para mí lo más importante fue la visión de él, de la decisión es cuidar a los ciudadanos y a las víctimas, y enfrenar a los delincuentes. La Ciudad de Buenos Aires tenía 3 bandas narcos y hoy en un 99,9% están detenidas. Pasamos de 7,7 homicidios cada 100 mil habitantes a 3,3. Tenemos un 82% menos del robo automotor. Un 92% menos del secuestro virtual, como los cuentos del tío que le hacen a nuestros abuelos. 60% menos de robo y 80% menos de robo en moto. Eso cambió con una decisión política, que fue para adelante, para vivir mejor. Eso significa que el que las hace, las paga", mencionó Santilli.

"En la Provincia de Buenos Aires es posible hacer eso. Tiene 307 mil kilómetros cuadrados y en 9 mil sucede el 82% del delito de la Provincia. En 24 Municipios más Gran La Plata, Gran Mar del Plata. Tenemos que aplicar el mismo método. Cámaras de ingreso y egreso, lectoras de patente, utilización de sistemas. A Larreta y a mi nos criticaron y denunciaron por poner el reconocimiento facial. Que servía para la búsqueda de personas prófugas por parte de los jueces. Hay 32 mil personas prófugas. Nosotros pusimos las caras en un sistema que busca. Así detuvimos a 2 mil violadores, asesinos, secuestradores. El uso de la tecnología es decisión política. Guillermo Montenegro fue el que inició el proceso de cambio de la fuerza de seguridad, preparada y diseñada como en los mejores países", mencionó el ex ministro de justicia y seguridad de la Ciudad Buenos Aires, Diego Santilli.

"La reforma educativa no funcionó. Hoy tenemos un gobernador con cualquier excusa válida para que no abra una escuela. Cerró las escuelas dos años. Encerró a los comerciantes, a los laburantes y liberó a los delincuentes. Le permite tener celulares a los presos en las cárceles, para que nos hagan daño. Estas son las cosas que hay que terminar. Para eso se necesita decisión, para vivir en una ciudad y una provincia distintas. Mar del Plata es un ejemplo con su Intendente porque es faro en la Provincia, pero si no lo ayudan desde la provincia en términos educativos, en sanitarios o en inseguridad, no cumple en los tres roles que tiene el Gobernador, porque mira para el costado y no ayuda", exclamó.

El diputado Nacional, Diego Santilli concluyó sus palabras dando pie a la próxima campaña electoral diciendo, "nosotros queremos unificar eso. Si a mi me eligieran como Gobernador, yo voy a ir al frente, voy a buscar a los delincuentes para que todos podamos vivir en paz".