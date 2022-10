Súper Copa de voley: "Jugar contra el campeón es el debut que todos queremos"

Once Unidos organiza la Súper Copa de voley que tendrá su presentación este viernes a las 19, con entrada libre y gratuita. Los partidos comenzarán el sábado a las 10:30 con la primera semifinal entre Ciudad y Formosa. Ese mismo día, a las 13 será el turno de Once Unidos ante UPCN. El domingo a las 12:40 será la final y a las 15 por el tercer lugar. Participarán los cuatros mejores equipos clasificados de la Liga Argentina, junto al equipo local estarán UPCN, Policial y Ciudad.

"Es un hecho histórico, no solo para el deporte sino para la ciudad. Recibir la Super Copa de la Liga argentina, con dos equipos en la liga, hablamos de mucho potencial. Vuelve a tener ese número 12, a estar bien enmarcado todo. Incluso va a haber compañeros míos de la selección Argentina como Facundo Conte, que fueron medallistas en Tokio, así que estamos hablando de que recuperamos el nivel de la liga, producto de los clubes que hemos bancado en la Pandemia" expresó el referente y capitán del equipo de Once Unidos, Juan Macció a Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Este sabado vamos a jugar con UPC, que fue el campeón el año pasado, donde nosotros quedamos cuartos, asi que nos toca el rival más difícil. El formato es el 1 con el 4 y el 2 con el 3. Pero siempre dicen que hay que medirse con los mejores para mejorar y crecer asi que es el debut que todos queremos. Jugar contra el campeón de Argentina, contra el máximo ganador de la liga, con 9 coronas. Nos pone en una situación dificil pero así vamos a poder medirnos", agregó Macció.

"Nosotros vamos a entrar a ganar, es una semifinal. Los partidos épicos existen. Uno entrena para tratar de hacer todo lo mejor posible y lo vamos a hacer con la gente apoyándonos", continuó el deportista.

"La Liga está muy cercana también. El 3 de noviembre arranca. Estos dos partidos que vamos a tener ahora, son oficiales y con público, con un título en juego y nos pone la mejor inyección para arrancar la Liga después y que no nos lleve más partidos, ponernos en ritmo de competencia oficial. Así que vamos a estar mejor que cuando arrancamos la Liga anterior que no tuvimos partidos amistosos ni preparación previa", concluyó el capitán del equipo de voley de Once Unidos.

Ya se pueden adquirir las entradas para este cuadrangular en la secretaría del club, todos los días, de 9 a 21.