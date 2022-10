Marcela Parisi, la costurera que fue sorprendida por Alberto Fernández en Mar del Plata

Marcela Parisi de 54 años, es una costurera de la ciudad, afincada en la zona de avenida Polonia y Azopardo, ella tuvo una historia muy complicada ya que fue estafada a través de un sistema de billeteras virtuales, lo cual la depositó en la ruina porque no solo le robaron dinero propio, también la despojaron de dinero que tenía como seña de trabajos solicitados por sus clientes.

Esta historia se convirtió en viral en diversas redes y llegó nada menos que al entorno presidencial.

Luego, de su paso por la apertura de los Juegos Nacionales Evita, Alberto Fernández se tomó el tiempo para visitar las obras de la Casa sobre el Arroyo y luego fue a "sorprender" a Marcela, la costurera que recibió dos máquinas para poder volver a trabajar. La costurera marplatense dio detalles del encuentro en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Estoy sorprendida y feliz era algo que no me esperaba. No lo podía creer cuando vi al Presidente. Me quedé sin las máquinas yo tenía un emprendimiento y tuve la mala suerte de que me estafaron mucha plata hice una venta y más allá de no mandarme mi dinero, se quedaron con dinero mío y de mis clientes. No pude comprar tela, ni máquinas", comenzó diciendo.

"Tampoco pude entregar trabajos y estuve un año con depresión y recorrí todo el mundo para recuperarme. Hice de todo, vendí mis otras máquinas para poder devolver dinero a la gente que había encargado un trabajo y no pude cumplir lo acordado", agregó.

"El Presidente y la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz me hicieron entrega de dos máquinas una de cortar tela y otra de coser. Estoy muy agradecida, yo lo único que quería era volver a trabajar y ahora puedo hacerlo", concluyó.

