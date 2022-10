Sector textil: "Si ingresan prendas ya terminadas, atentará contra el trabajo"

El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que evalúan abrir las importaciones de prendas finalizadas, a modo de advertencia para el sector textil, para que moderen los precios y a su vez, que les quitarán varios beneficios fiscales.

Massa pidió al sector que le presenten en una semana un plan de cuatro meses, para reducir los aumentos al consumidor por debajo de la inflación: “No hay índice que explique lo que hicieron”, exclamó delante de los principales ejecutivos del sector.

En este sentido, el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, dialogó con El Marplatense y exclamó: "Si ingresan prendas ya terminadas, atentará contra el trabajo y eso nos preocupa. El país tiene un problema serio con la creación de trabajo genuino y privado y va contra eso. Es el error que están cometiendo. No hay dólares en la economía y tenemos que entender que nosotros como país no nos podemos quedar sin ellos. Los argentinos tenemos dólares bajo el colchón y no los invertimos acá. Hay que empezar a pensar en eso".

"Están tratando de buscar, desde el Gobierno, la alternativa para bajar los precios. Quieren hacer acuerdos con distintos sectores, como ya lo hicieron con el sector de las grandes marcas y ahora están trabajando con representantes de las hilanderías, que son el sector más estrecho del embudo de la producción, junto a los fabricantes de telas. Son pocos realmente y ellos marcan muchas veces los precios de los insumos del sector", agregó Fasano.

"Nosotros no podemos ingresar a esa negociación. Nos invitaron a suscribir esos convenios pero dijimos que no, porque no podemos hacer nada por los precios. Somos miles de fabricantes, de confeccionistas y es imposible acordar un precio entre mil. Nos manejamos en un sistema de competencia perfecta. La manera de bajar los valores, es aumentando la oferta y para eso hace falta insumos, que es lo que no tenemos, y por eso se encarecen todos los productos", continuó el Presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata.

"El Gobierno tiene un Secretario de Industria, que conoce perfectamente cómo funciona el sector. Yo no creo que puedan abrir las importaciones de los productos terminados. Cuando restringen la cantidad de insumos, hay poca mercadería, entonces las grandes tiendas y marcas, en diciembre se sientan con el ministro o el secretario y le dicen que no tienen productos para ofrecer a nuestros clientes y termina ingresando la mercadería importada", sumó desde textiles.

A raíz de esto, Fasano concluyó mencionando: "Nosotros seriamente hemos planteado juntarnos en estos días con la UCIP, para sentarnos a hablar del verano 2023-2024. Necesitamos que en enero esté resuelto el abastecimiento de los insumos para la producción del verano del año que viene y es lo que hacemos. Con el invierno no se puede hacer nada, en las góndolas estarán los pocos productos que hemos podido fabricar y confeccionar con la falta de insumos.