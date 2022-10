Afirman que en Mar del Plata "quieren destruir a los taxis"

El Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (SI.M.PE.TAX) anunció que convocarán a una asamblea general con todas las entidades para determinar un plan de acción ante el malestar reinante en la actividad por el proyecto de Moto-taxis presentado por el concejal Fernando Muro.

"Nos resulta una payasada transportar personas en moto, en otras partes del mundo hay Audi como taxis y acá tenemos Corsa, que otros lo hagan no quiere decir que debemos hacer lo mismo", manifestó Miguel Rodríguez, Secretario General de SI.M.PE.TAX.

Asimismo, enumeró algunos de los problemas que puede llegar a tener el pasajero: "Unas personas mayores cómo van a hacer para subir, la gente común quién sabe qué toma, si es realmente un taxi o un ladrón".

Por ello recalcó que "nos parece una payasada porque hay muchas cosas para solucionar y en vez de hacerlo se ponen a inventar cosas. Esto demuestra lo que venimos sosteniendo desde diciembre de que la única intención que está manteniendo este gobierno municipal es la de abrir las aplicaciones en Mar del Plata, cosa que por ordenanza está prohibido".

Ante esta situación, dijo que convocarán a una asamblea general: "Todas las instituciones de Mar del Plata nos hemos puesto de acuerdo y firmado para pedir el aumento más la tarifa nocturna, creo que nos vamos a poner de acuerdo en esto de defender la actividad".

"Ha llegado el momento de enfrentar a este gobierno trasplantado de Capital Federal a Mar del Plata, que en lo único que piensa es en implantar las cosas de CABA y no piensa en los ciudadanos locales, de que nos juntemos y le demos pelea a este gobierno que lo único que quiere hacer es destruir a los taxis", anunció.

Igualmente, declaró que la situación no les sorprende: "Es todo correlativo, las mismas personas. Nosotros hemos palpado desde diciembre que tienen la intención de abrir las aplicaciones. Encima son mentirosos, porque si por lo menos lo dijeran abiertamente, lo fomentaran y jugaran las cartas, pero no, siempre a escondidas".

"No están pensando en los pasajeros, sino en las elecciones que vienen y necesitan algunos socios que colaboren en sus campañas, esta es la verdadera relación que existe desde el gobierno municipal, por eso están tan desesperados para que estas aplicaciones lleguen a Mar del Plata", agregó.

Por último reflexionó: "El gobierno municipal está tratando de fomentar estas aplicaciones que no tributan como nosotros. Yo me pregunto, cómo van a hacer, porque a nosotros nos exigen ser profesionales para transportar personas, las motos qué carnet profesional van a sacar si no existe".