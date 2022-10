Piqueteros se solidarizan con la toma de terrenos en Las Heras y reclaman que "los bonos no son para nadie"

En el marco de una jornada de protestas frente a la Municipalidad ante el nuevo bono de 45 mil pesos cedido a los sectores sociales más afectados y la crisis habitacional en Mar del Plata, referentes del Frente Piquetero de Lucha se solidarizaron con las familias que usurpan los terrenos del barrio Las Heras, y además, dijeron que por ambas situaciones se ven "obligados a hacer cortes indeterminados".

"A nivel nacional, fuimos a cada Anses porque el bono es excluyente debido a que no lo cobra nadie. De hecho, buscamos a alguien que lo cobre. Si alguien lo cobra, le regalamos un premio porque no hay nadie. Hicieron un protocolo para cobrarlo que excluye a todos", ironizó uno de los referentes del Frente Piquetero de Lucha, Walter Orozco.

"Además, es una jornada local en cuanto a la crisis habitacional, algo que sucede hace ya un año y medio, y no tuvimos respuesta ni del Municipio ni del Gobierno Nacional. Montenegro, cada vez que sale a hablar en relación a la vivienda, es para plantear un desalojo", indicó.

"En la ciudad hay 150 asentamientos y un déficit habitacional de 20 mil familias, pero se anuncian emprendimientos inmobiliarios, como el que se construirá en Juan B. Justo y Edison con mega torres que quedan vacías, hay una proliferación de countries y no hay ninguna solución en torno a la vivienda", señaló.

"Es un bono para nadie, que pide requisitos donde nadie ingresa, con el conocimiento de que estamos en indigencia porque hay que cobrar más de 50 mil pesos para no serlo. Es una situación de crisis, en la que no hay respuestas a nivel municipal ni nacional. Las personas toman terrenos porque no tienen donde vivir, y encima entregan bonos que no son para nadie, es una falta de respeto", afirmó otra de las referentes del grupo, Julia Vázquez.

"Volvemos a profundizar los métodos y en algún momento nos vemos obligados a hacer cortes indeterminados porque desde 2009 no crean viviendas, que esa vez fueron impulsadas por personas que tomaron terrenos porque no había políticas serias de trabajo. De hecho, trabajadores precarios como formales, no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda", aseguraron.

"Vienen Kicillof y Alberto Fernández a Mar del Plata y se rasgan la vestidura al decir que hay políticas serias de creación de viviendas, cuando nos piden que compremos un terreno para ingresar al Opisu y así, crear viviendas. Es ilógico, entonces seguiremos en la calle y nos solidarizamos con las familias del barrio Las Heras, que no deben ser desalojadas", concluyeron.