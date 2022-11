Movilización por el desalojo en Las Heras: "Montenegro no quiere acordar nada"

Luego de la decisión que tomó este martes la Justicia de Garantías de desalojar a los usurpadores del barrio Las Heras, que implica que tienen 48 horas para abandonar el lugar, por lo que este miércoles serán las últimas 24, familiares y organizaciones sociales se movilizan en Plaza Rocha, ubicada en Luro y 20 de Septiembre, y desde allí continuarán hasta las puertas de la municipalidad.

Cabe aclarar que, en caso contrario, se procederá al uso de la fuerza pública el desalojo de las 55 familias que allí permanecen.

En ese contexto, la integrante del Polo Obrero, Maira Aguirre, explicó: "Nos movilizamos para decirle no al desalojo. Hay familias que necesitan un pedazo de tierra para hacer su casa y vivir. Hay niños, estudiantes y trabajadores".

"En mi caso, me anoté en Desarrollo Social porque no es como dice el intendente, que ´somos vagos y delincuentes´, sino que tuve que dejarla ya que no me alcanzaba para cubrir los gastos y me vi obligada a trabajar. Además, no tenía donde vivir y ya somos muchos en la casa de mi mamá", continuó.

"Como el desalojo ya está firmado, pedimos un acuerdo aunque Montenegro no quiere acordar nada, solo desalojarnos. Aparentemente, tras el desalojo, habría un acuerdo, aunque ya no estaríamos en las tierras. No sabemos qué pasará", afirmó Aguirre.

"Fuimos acusados de usurpación, pero no es así porque no saltamos ningún alambrado ni rompimos maderas, no hicimos nada porque nunca estuvo cerrado. En el lugar habían animales muertos y era muy inseguro", indicó en cuanto a las razones de porqué no es una usurpación.

"Planteamos que los terrenos municipales ya han sido tomados en otras ocasiones, entonces, ¿por qué en este caso hay tanta repercusión? Al lado hay un polideportivo, y justo estaban en curso los Juegos Evita, y eso llevó al enojo del intendente", señaló.

"No nos vamos a imponer al desalojo porque hay familias con niños y no queremos ser lastimados. Sin embargo, este jueves estaremos todos allí con las organizaciones que nos apoyan", concluyó.