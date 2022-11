Preocupación por los bancos extranjeros: "Achican las estructuras y no reemplazan los puestos de trabajo"

En el marco de la inauguración de un espacio para usos múltiples, desde el gremio de La Bancaria, expresaron que lograron un proyecto que necesitaban hace tiempo y que llega para beneficiar a los trabajadores como para facilitar las capacitaciones que brindan.

El Secretario General de la Asociación Bancaria de Mar del Plata, Guillermo Martinez dió el anuncio, y junto a ello, expresó que tendrán la visita del miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Palazzo.

"Palazzo viene este lunes en una visita relámpago por su cargada agenda, porque en Mar del Plata estamos inaugurando formalmente, un espacio salón de usos múltiples. Que es muy requerido por los trabajadores bancarios. Contará con dos salones, cada uno con su bateria de baño, de cocina, de asador. También es un buen lugar para hacer cursos de capacitación, algo que era muy esperado y finalmente logramos inaugurar", mencionó el Secretario General de La Bancaria.

"La bancaria es un gremio fuerte, movilizado con una importante participación de los trabajadores y lucha permanentemente fuerte contra el poder financiero. En ese marco, el Diputado de la Nación cumple con una función importante, estamos orgullosos, como lo fue hace poco en la votación de presupuesto de la Nación, tuvo una destacada intervención respecto a la impuesto a las ganancias".

En bancos extranjeros se está generando la situación de que tras retiros del personal o traslados a otras profesiones, esos puestos que quedan vacantes, no se reemplazan. A raíz de esto, Martínez dijo: "Se están achicando estructuras en los bancos, sin que haya despido masivo. Los retiros no se reemplazan, por jubilaciones o la razón que sea, no vuelven a ocupar esos puestos de trabajo. Sobretodo las cuestiones que tienen que ver con lo operativo y las de caja. Hay un modelo que empieza a cambiar y pretenden que las actividades se hagan por los medios alternativos".

"Esto genera problemas para los clientes y los operativos porque a veces ser ven con cargas operativas que los exceden. Por eso algunas situaciones las vemos con preocupación como la del Banco Santander. La banca extranjera es la que hace punta en esto. Pretenden imponer modelos que dan impuestos en otros lugares del mundo y que posiblemente acá se imponga en algún momento, pero entendemos que es necesario que hay que hacerlo con consciencia y atendiendo a las necesidades de los trabajadores. No nos parece que imponer en la mecánica del trabajo bancario, el desarrollo tecnológico, que perjudique a los trabajadores, no es beneficioso y genera un circulo vicioso", enfatizó Martinez.

"Estamos muy atentos, el Banco Santander hace punta en esto y pretende desarticular todo lo que sea operatoria en efectivo en las sucursales. No puede cerrar sucursales porque no se lo permite el Banco Central, pero minimiza a sus operadores. Nos preocupa el accionar de este banco", concluyó el Secretario General, Martinez.