Concentración de gremios estatales y universitarios: "El salario no es una ganancia"

Tal como se había anunciado, gremios estatales y universitarios, concentraron pacíficamente este jueves en Luro y Mitre, frente a la Catedral de la ciudad, en defensa del salario por sobre la inflación y bonos de fin de año. Estuvieron presentes los gremios estatales ADUM, ATE, SUTEBA, AJB y CICOP.

Los motivos por los cuales se reunieron, fueron en contra del aumento de los precios de bienes y servicios, el control a los formadores de precios, aumento de salarios por encima de la inflación y en contra de la violencia laboral.

El pasado 22 de octubre, ya habían tomado medidas, habiendo obtenido la resolución de la Asamblea del Personal Universitario del día 21 de octubre, en donde se decretó el paro sin actividades desde el viernes hasta lunes.

Uno de los representantes de los gremios convocados, Ezequiel Navarro, expresó: "Todos tenemos el mismo patrón que es el Estado y una misma problemática en común. Estamos llegando a fin de año y si bien todos tenemos paritarias, las que hemos obtenido, con éstos índices inflacionarios, vienen por detrás. Lamentablemente el Gobierno no tiene una política de control de precios, lo cual hace que el salario cada vez alcance menos como al resto de los trabajadores le pasa".

"También hay sectores afectados por el tema del impuesto a las ganancias y hay una definición de los gremios, de que el salario no es una ganancia. Llegamos a fin de año y no hay definido un bono para algunos sectores. Si bien el Estado Nacional, ya definió un bono de $30 mil para sus trabajadores, en la Provincia todavía no está esta definición. Nosotros creemos que el bono no debe ser menor a $50 mil. Esto estamos discutiendo hoy acá", dijo Navarro.

"Llegamos a terminar el año de forma compleja porque los aumentos son del 94% , pero si después decimos que un auxiliar gana $70 mil de bolsillo, está claro que al terminar el ciclo, un bono es un paliativo. No es la solución pero necesitamos que sea lo menos conflictivo posible", mencionaron desde los gremios convocados.

"Estamos poniendo en común todos estos puntos posibles y si con el avance de las semanas no hay ningún tipo de respuesta, tomaremos más medidas", concluyó Navarro.