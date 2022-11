Paro de taxis y remises: rechazo a las aplicaciones y pedido de regularización la actividad nocturna

Las entidades que nuclean a los taxis y remises de la ciudad de Mar del Plata anunciaron un paro y movilización a la Municipalidad para este lunes desde las 8.3o.

La medida tiene como objetivo manifestar su repudio respecto al proyecto de ordenanza que será tratado en la comisión de Movilidad Urbana para habilitar las plataformas digitales de transporte de pasajeros.

Además de la disconformidad con las apps para movilizarse, el referente de la Sociedad de Conductores de Taxis, Raúl Vicente, expresó que buscan tener "un diagrama con trabajos y horarios rotativos para diciembre, enero y febrero", al igual que "un incentivo para que nuevos choferes se incorporen a la actividad".

"Trabajamos continuamente con la subsecretaría de movilidad urbana para, a partir de diciembre, tener un mejor servicio. Ello implica un diagrama con trabajos y horarios rotativos para diciembre, enero y febrero, un control de esos diagramas a través del GPS y tener la tarifa para que sea un incentivo a que nuevos choferes se incorporen a la actividad", sostuvo Vicente.

"Además, es fundamental ver la mala experiencia de las aplicaciones de movilidad en todo el país. Por ejemplo, conseguir un Uber a las 3 de la madrugada en Capital Federal es muy difícil, y si lo hacés, la tarifa es tres veces más que la tarifa normal", indicó.

"Si no levantamos el nivel del servicio, no tendríamos problema en discutir para tener mayor cantidad de servicios regulados y controlados porque sabemos que son los únicos que pueden mejorar la prestación, y si el servicio de nocturnidad no se controla, no va a mejorar", desarrolló.

"Si no se regula la nocturnidad, ¿cómo hacemos para que trabajen personas sin GPS que no conocemos y no están asentados en ningún lado?", concluyó.