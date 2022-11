Nahuel Arrua presentó "Clarido Huésped" en el Radio City

Nahuel Arrúa presentó el pasado jueves su proyecto colaborativo "Clarido Huésped" en la sala Melany del Centro de Arte Radio City, un disco de siete canciones que recorre con su particular voz y arreglos musicales que combinan diversos instrumentos con la creativa combinación de violín y saxo.

En diálogo con el programa local Primera Tarde, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata de lunes a viernes, en el horario de 14 a 16, Nahuel Arrúa destacó: “Es el primer proyecto que arranco como líder, con mis canciones, con mis amigos. El nombre se dio por casualidad; siempre me gusta, cuando voy a tocar en vivo, invitar gente. Y en ese invitar gente, siempre conozco gente hermosa, como que los hago parte de mi casa, los hospedo. Es una fusión entre claro y cálido, que me gustó, y que también mucha gente me ha dicho que esa sensación les transmite mis canciones”.

“Yo siempre fui fanático de esas formaciones extensas. En la batería está Nato Miranovich; en el bajo, Lucas Paladini; en la guitarra, Diego Salamagnon; en saxo, Matías Pecorale; en el violín, Victoria Ivani y en teclas, Santiago Valdez”, detalló el músico marplatense.

Además, señaló: “Veo a todas mis canciones como con un hilo conductor, con un paisaje. Cada canción tiene como una historia o un paisaje que te vas imaginando, o estás en la ruta, en el mar… Y [‘El Viaje’] un poco lo terminé de componer en un viaje que tuve este verano con mi hermana, que fuimos a Cosquín, Córdoba”.

Quienes quieran escuchar a Nahuel Arrúa, pueden hacerlo a través de su Canal de Youtube y en Spotify.

Fantasía Utópica estrenan la primera parte de su segundo disco “El Eterno Retorno”

El quinteto marplatense Fantasía Utópica se presentará este 16 de noviembre, desde las 21, en la sala Melany del Centro de Arte Radio City, para mostrar las canciones de la flamante primera parte de su segundo disco “El Eterno Retorno”.

La agrupación reúne a Facundo Burghi en guitarra y voces; Lautaro Secilio en piano y violín; Vicky Ivani en violín, bajo y coros; Nahuel Arrúa en bajo, guitarras y coros, y José Aiello en batería.