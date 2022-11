Profesionales de la salud se movilizarán este miércoles

Los trabajadores de la salud junto con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) confirmaron para este miércoles la concentración, a las 17,30 en el Monumento a San Martín. Ya habían anunciado medidas de fuerza la semana pasada, en torno a los reclamos de un plan integral de mejoras en las condiciones laborales y salariales, contra el Municipio de General Pueyrredon.

"El sistema de salud Municipal atraviesa una situación por la falta de profesionales. La gestión de Guillermo Montenegro insiste en Descuidar a los que cuidan, profundizando las dificultades de accedo a la salud de los veinos", exclamaron desde el sector de salud.

Entre las necesidades que plantean, mencionan: Ampliar horarios en los CAPS, guardia 24hs en todas las zonas, mayor cantidad de turnos médicos y disponibilidad en todos los Centros de Salud en Salud Mental, Trabajo Social, Obstetricia, Nutrición, Odontología, Enfermería y promotores de salud para atención y para promoprevencion y también insumos, medicación y reparaciones edilicias.

"Esta lucha por una salud pública justa y equitativa, es para todos. Por un sistema de calidad que de respuesta a la necesidad de la población y que se respeten los derechos de los trabajadores y de la comunidad. Las propuestas son para sostener a trabajadores actuales y ampliar la planta realizando una convocatoria abierta de profesionales de la salud, a nuevos ingresos", mencionaron los trabajadores.

"En el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por FESINTRAS y otros espacios de Salud, convocamos a Sindicatos y Centrales Sindicales, Redes interinstitucionales, Movimientos Sociales, Sociedades de Fomento, CBE, ONG y a la comunidad en general a movilizarnos", expresaron desde CICOP.

Desde inmediata recategorización a quienes se le adeuda. Aumento de las bonificaciones crítica y riesgosa, al 50% como establece la Ordenanza. Extensión del régimen jubilatorio por "desgaste laboral". Inicio por cuenta del Ejecutivo Municipal del expediente en el IPS. El salario no es ganancia, por lo tanto no al impuesto al trabajo. Carrera salitaria municipal 2023, garantizando entre otras cosas concursos transparentes en los cargos de gestión. Hasta libertad sindical, cese de arbitrariedades y devolución del código (18), a 85 profesionales quitados injustamente como lo ordenó el Tribunal de Trabajo N°2 en el último fallo judicial y el Ejecutivo Municipal no acató", son más de los pedidos que reclaman, desde el sector de profesionales de la salud y CICOP.