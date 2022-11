Jose Luis Espert en Mar del Plata: "Si seguimos así, vamos a quedar los viejos y los planeros en el país"

En el marco de su visita a Mar del Plata, con la campaña de su candidatura para Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2023, desde Avanza Libertad Jose Luis Espert, visitará el Parque Industrial y el sector de productores y comercios.

"Soy un bonaerense liberal para los bonaerenses. Creo que en democracia, nunca pasó eso, un gobernante liberal gobernando la Provincia de Bueno Aires. Esa es la idea, que los gobierne un liberal nativo, defensor del sentido común, más o tanto como el liberalismo. Estoy muy contento de estar en Mar del Plata de nuevo, con mi brillante equipo político. Tenemos una actividad muy intensa", expresó Espert.

"Ojala que los bonaerenses y los argentinos se despierten de esta siesta, de este opio que es Macri versus Cristina. Los dos son un fracaso, hay que salirse de la grieta y mirar otras cosas, como a nosotros y cómo avanza libertad. El año pasado sacamos 700 mil votos en la provincia de Buenos Aires, siendo el tercer lugar luego de los dos grandes espacios, ganándole a la izquierda y al resto de los partidos conservadores, de derecha. Eso nos da un gran envión para la candidatura a Gobernador en 2023. Creo que tenemos una chance grande los que defendemos el sentido común y la libertad", dijo Espert.

"En definitiva soy un ciudadano común, que harto de cómo se ven las cosas, decidió dar un paso a la política que es el único lugar desde donde se cambian las cosas porque están muy mal. Me da bronca, me dan ganas de putear, cómo es posible que esta mujer nos tenga agarrados a todos los argentinos discutiendo solo lo que a ella le interesa, que es no terminar presa por chorra. Ha violado la constitución para no terminar presa. Esta todo el país agarrado a este tema, cuando en realidad la gente no llega a fin de mes, la inflación nos come los bolsillos, las empresas, tenemos pobreza rampante, repitencia y abandono de los chicos en el colegio y si seguimos así, vamos a quedar los viejos y los planeros en el país", enfatizó el candidato a gobernador.

"Cómo se resuelve esto, en democracia, afortunadamente hace 40 años que tenemos democracia, la única manera de hacer las cosas es que la gente las vote, para sacarnos del lugar en el que estamos. Por eso las tienen que conocer y es importante que los políticos digamos en campaña lo que hay que hacer y vamos a hacer. Si no se vota nunca se va a poder hacer una reforma. También hay que pelear contra las mafias que lucran con la miseria", aclaró Espert.

"Las reformas que hay que hacer, son de sentido común. Darle seguridad al argentino no es ni de derecha, ni de izquierda ni nada. Los inocentes vivimos tras la rejas y los delincuentes pavonean en las calles filmándose el video antes de salir a delinquir. No es normal que los sindicalistas sean mafias y no gente que defiende los derechos del trabajador. No es normal que todo sea tan caro en el país. Para que no sea así, hay que comerciar con el mundo. Para no ser un esclavo impositivo, tiene que tener un estado más chico. La reforma laboral es para que los sindicalistas defiendan a los trabajadores", indicó el Candidato de Avanza Libertad.

"La inseguridad se detiene de varias formas, primero con una decisión política de en lugar de empalar al policía que pone orden contra un delincuente, es darle un espaldarazo. También basta de puertas giratorias. La edad de imputabilidad hay que bajarla a los 14 años, hay que enseñarles en las escuelas de policías, a diferencia de lo que hacen hoy, que tienen que usar el arma para la defensa de los inocentes. Hay que construir más cárceles porque son lugares asquerosos de hacinamiento y el malviviente termina saliendo peor de lo que entró. Con cárceles así nunca va a salir mejor. Tienen que ser más dignas. También no puede ser que tengan un celular dentro de la cárcel", aclaró Espert.

A raíz de la problemática que se presentó días atrás con el paro de transporte, donde el Intendente Montenegro mencionó: "La distribución de subsidios es injusta para las ciudades del interior porque pagamos mucho más por un boleto". Y con respecto a la falta de inversión para la obra pública, dijo: "Tenemos un problema, y es la ausencia de obra pública porque somos discriminados constantemente por el gobierno nacional y provincial"

"Yo acá no conozco el tema, no se quién tiene la razón. Pero es lo mismo de siempre, las provincias también se quejan de que la Nación no les manda la plata. Esto se resuelve eliminando la coparticipación de impuestos y transfiriéndole la potestad de gastos a los municipios. Que cada Municipio y Provincia recaude impuestos y la Nación dos o tres muy chiquitos. Argentina está completamente deformada. Tiene un estado Federal gigantesco, provincias chicas y municipios mínimos y hay que hacer al revés", concluyó el Candidato a Gobernador.