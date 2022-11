Hoteleros esperan un finde XL "excelente" y un noviembre "histórico"

En la previa al inicio del fin de semana largo, donde "las expectativas son las mejores", el vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Eduardo Palena, comentó sus expectativas de la temporada de verano e hizo un balance del fin de semana, al igual que de la temporada baja, que "ayuda mucho porque todavía hay establecimientos endeudados".

"Las expectativas son muy buenas. En Mar del Plata hay disponibles 40 mil camas de 50 mil, y en el verano estarán ya todas disponibles. Además, tenemos una proyección del 70% hasta el momento, lo que es excelente porque en dos días, o sea jueves y viernes, muchas más personas deciden viajar", indicó Palena.

Sobre el balance del mes pasado, explicó: "Octubre fue excelente por los Juegos Bonaerenses y los Evita, y en paralelo, en noviembre viene muy bien que haya 4 Congresos, algo histórico que hemos perdido con la pandemia".

"Acerca de la actividad, se trabaja bien, aunque el único problema que tenemos es por la inflación, que nos aumenta los costos todos los días y hay materiales que no conseguimos", manifestó.

En ese sentido, agregó: "Cuando tratamos de poner valores de acuerdo a la inflación, son números que asustan y tratatamos de ser medidos para atraer a la gente. A su vez, tenemos suerte que es complicado que los argentinos viajen al exterior, no nos aprovechamos de la situación, pero sí buscamos ser tentadores".

Tras malas temporadas bajas por el Covid-19, hoy el momento es totalmente diferente, algo que "ayuda mucho porque todavía hay establecimientos endeudados e intentan ponerse al día".

"Tenemos una buena expectativa, aunque quienes trabajan con turismo particular no tienen gran cantidad de reservas debido al estado del país, entonces las personas tomarán la decisión a último momento también por el dólar y sus expectativas. La proyección de enero, hoy no es buena, pero pienso que será un buen verano", detalló el vicepresidente II de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata.

"La disponibilidad de camas está en el 80%, pero hay establecimientos que abren sólo en verano, entonces esperamos un 100 o 95%", sostuvo.

"El mundial de fútbol en este mes es raro y nos preocupa porque baja el turismo, pero no será de esa manera gracias al Congreso, por ende habrá buena ocupación y de haber sido en junio, lo hubiésemos sentido más", concluyó.