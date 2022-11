Llega el gran concierto solidario sinfónico coral sobre Queen

Se celebra la llegada del más grande concierto sinfónico coral del continente con todos los mega hits del grupo Queen, casi 100 artistas en escena y a total beneficio de comedores y merenderos locales.

Se trata del show creado por el Coro Polifónico La Merced, dirigido por Rodrigo Naffa, la Orquesta Sinfónica La Merced, la Banda "Nada Más y Nada Menos" y el talentoso tenor rosarino Andrés Novero, que se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre a las 21:30 en el Radio City marplatense, de San Luis 1750.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Plateanet y en promoción 2x1 para aquellos que se acerquen a la boletería del teatro antes mencionado.

El espectáculo lleva realizada decenas de funciones por el país en sus tres años de existencia y cuenta con el talento sin límites del tenor Novero (Freddie, en escena), la fuerza rockera de la banda y los arreglos corales y orquestales originales, que le dan el toque de magia a este Queen Sinfónico que pasea por los icónicos “Bohemian Rhapsody”, “Somebody To Love”, “Radio Gaga”, “We are the champions”, entre otros.

La producción general de este Queen Sinfónico Coral, a cargo de Pablo Goris, contempla el juego de luces más apropiado para cada canción, el vestuario que da su toque de color a la parte visual, y los detalles que harán tener al público una experiencia única en el país escuchando este repertorio internacional. Un show de calidad internacional.

Declarado de interés municipal

Por iniciativa de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, fue declarado de Interés Municipal el Concierto Queen Sinfónico Coral, que llevará a cabo el Coro Polifónico La Merced, en el marco del XX Festival Internacional de Coros MardelCanto 2022.