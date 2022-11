Construyendo junto a Vecinalistas: "Este espacio lo formamos entre vecinos"

Desde Construyendo anunciaron que van a integrar el partido provincial Vecinalistas para las próximas elecciones en 2023. Reivindica de esta forma al vecinalismo marplatense, que ha quedado relegado en la escena local en los últimos años.

Actualmente, el vecinalismo está categóricamente consolidado en la provincia, representado por más de una decena de intendentes, y no para de crecer por la enorme desafección que sienten los vecinos con los partidos tradicionales.

Uno de sus representantes, Esteban Poloni, en diálogo con Mitre Mar de Plata (FM 103.7), dió detalles de lo que ha sido el lanzamiento del nuevo espacio político, un partido vecinal Construyendo General Pueyrredon: "Este espacio lo formamos entre vecinos, profesionales, estudiantes, universitarios, miembros de sectores e instituciones, gente que trabaja con taxis y con Uber. Discutimos en ese espacio que es muy amplio pero representativo de los vecinos que conviven en General Pueyrredon. Ese es el objetivo tener la visión para buscar solución a los problemas reales con los que se conviven. Muchas veces se podrían resolver sin entrar en discusiones nacionales".

"La situación que se dió fue al ver el estado de Mar del Plata y que a veces a los polos o los partidos más importantes se les complica poner en los objetivos, a la hora de gestionar los problemas de los vecinos y se encargan más de otras discusiones con quizás cuestiones ideológicas o alianzas nacionales y provinciales", expresó Poloni.

"Si hacemos un estudio de los últimos 15 años, que tuvimos dos partidos vecinalistas a cargo del poder ejecutivo local, también vemos que no se cumplió con el rol del partido por las alianzas que tenían a nivel nacional. Del gobierno de Gustavo Pulti tenemos una visión muy buena del primero proceso pero muy mala y crítica de la etapa donde tuvo una alianza con el Frente para la Victoria en ese momento. Lo mismo con Fernando Arroyo que ingresó a nivel local con una firma Municipal, la realidad es que la alianza que lo llevó a ganar las elecciones fue con Cambiemos y eso provocó para nosotros que no se pudieran tratar o discutir todos los problemas que conviven los vecinos", continuó el representante de Construyendo.

"Los temas que nosotros hablamos, tienen que ver con lo que tratamos todos lo días, los decks, el transporte público y las plataformas digitales, el pliego de transporte, el de recolección de residuos, de un montón de cuestiones que ponen a Mar del Plata en un lugar muy decadente a pesar de su lugar privilegiado, porque no se ocupan de las cosas que deben", indicó Poloni.

"La ciudad tiene el atractivo de muchas actividades que se siguen haciendo porque es un lugar muy particular, tiene el potencial para crecer y eso lo demuestra también con las empresas que hay. Tenemos una fábrica de helados que exporta al mundo y se está expandiendo e Europa y Estados Unidos y cumplió 10 años hace poco. Se produce vino en Chapadmalal, el segundo cordón frutihortícola de la Provincia de Buenos Aires. Es una ciudad hermosa, que tiene mucho para explotar y que aún no se hace", mencionó desde Construyendo.

"Yo pongo el ojo de crítica que cada día está más fea y más descuidada. En esto me refiero a que a veces no se hacen cumplir las cosas que se deben cumplir. Todos se están peleando por quién se tiene que hacer cargo e arreglar la rambla pero nadie la repara y es un lugar por donde pasa todo el turismo. Hay muchos lugares descuidados. Con el tema del transporte debería ser pionera por un montón de cuestiones pero hoy tenemos un pliego que no se para de modificar, que no resuelve la situación de base. El transporte público, lejos de dar orgullo da muchísima lástima", concluyó Poloni.