CGT sobre la exploración offshore: "Se tiene que revertir la cautelar para que las empresas no se vayan"

El pasado viernes, la CGT regional Mar del Plata solicitó que se consideren sus opiniones sobre la exploración offshore y reclamó que se levante la medida cautelar, a través de una carta en la Cámara de Apelaciones.

Insisten para que se pueda avanzar con el tema de la exploración petrolera. El pasado viernes entregaron una nota en la Cámara Federal, exponiendo la opinión desde su sector. "No queremos intervenir en el expediente, lo hacemos con respeto pero nos preocupa que una ciudad que tiene el mayor índice de desocupación, teniendo esta posibilidad tan grande como la exploración offshore, se puede cambiar la realidad de los marplatenses, de la Provincia y del país" expresó el secretario General de la Confederación General de Trabajo (CGT) de la ciudad, Jose Luis Rocha, dialogó con El Marplatense.

Sobre la exploración que actualmente está pausada, Rocha dijo: "Está trabado por el juez Martin, que al principio es entendible, cuando recién sale la noticia del offshore. Nosotros nos sorprendimos y Guillermo Montenegro también. Por eso nos pusimos a investigar y nos asesoramos para despejar las dudas. Porque más allá de defender a los trabajadores, entendemos que hay una cuestión ambiental en la que hay que hacer hincapié. Hasta el Intendente quedó conforme con todas las explicaciones que se le dieron. De pronto nos encontramos con que ya estaba todo liberado para que se pudiera seguir trabajando en la exploración pero el juez pidió cautelar nuevamente".

"Nos extraña mucho y hay preocupación por las empresas que están trabajando en el tema y tenemos el riesgo de que se vayan porque es una gran oportunidad para la ciudad. Por eso presentamos la nota en la Cámara, para ver si conseguimos que esto se levante", aclaró el Secretario General de la CGT en Mar del Plata.

"Es cierto que si creemos que se va a encontrar petróleo, se calcula que va a ser un yacimiento y una reserva importante para el país. Y si no la explota Argentina, lo harán otros países. No olvidemos que está en la línea del territorio argentino. Venimos recalcando desde el principio que la cautelar es en la Cámara Federal por lo tanto si dicen que no, no sería solo a la ciudad, sino al país", mencionó Rocha.

"Es sabido en el mundo que Greenpeace no representa a los ambientalistas porque está pagado por una transnacional y una asociación de surfers de la ciudad de Mar del Plata. Si se toman esas opiniones y no las de un montón de actores y empresas viadas al petróleo o del puerto que están ligadas a la pesca, que no están en desacuerdo, nos preocupa. No porque no valgan pero hay muchas asociaciones que han estudiado el tema para tener la seguridad de que no haya problemas ambientales", continuo desde la CGT.

"Creemos que esto se tiene que revertir inmediatamente para que las empresas que están trabajando, no tomen la decisión de irse del país y no nos dejen sin esta gran posibilidad para la ciudad", concluyó Rocha.