Exploración off shore: "Ya se han perdido U$S 5 millones a la espera de una definición"

Este lunes la entidad ambientalista Greenpeace, lanzó un comunicado donde afirmaban que el barco BGP Prospector, el elegido por la empresa noruega Equinor para potencialmente realizar exploraciones sísmicas en el Mar Argentino, cambió su rumbo.

Esto se da en el medio de una situación judicial que tiene frenada la decisión del Gobierno Nacional y por la cual particulares e incluso el intendente Guillermo Montenegro acudieron en su momento para "pedir explicaciones", tal como lo remarcó el Jefe comunal en más de una ocasión.

Hace un mes el barco BGP Prospector, se dirigía a Argentina y finalmente fondeó en Montevideo. "Cambió su destino, y se está dirigiendo a Surinam, con fecha estimada de arribo mediados de Diciembre", revelaron desde la entidad ambientalista.

Para conocer más sobre este tema, el secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles Gabriel Matarazzo dialogó con CNN Mar del Plata (FM88.3) luego de dar a conocer un fuerte comunicado en las últimas horas. "Ya se perdieron U$S 5 millones en la espera", sentenciaron.

"Más allá de que tratamos de ser lo más claros en el comunicado, nos enteramos de que el barco estaba pegando la vuelta en virtud de no poder hacer el trabajo. Esto fue ratificado por las principales empresas contratantes de este barco. Nos tiene preocupados por demás. No quiero juzgar la justicia de los jueces pero me pregunto cuál es la situación. Hay uno que entiende que desde el Ministerio de medioambiente, no han entregado alguna documentación, por lo tanto metió un amparo que fue apelado por la industria y está en Cámara de Apelación, aún sin respuesta", dijo Matarazzo.

"La problemática a todo esto es que este tipo de barcos, que son muy pocos en el mundo, te dan un turno, una fecha. Si lo perdiste, sonaste. Estamos con un riesgo muy importante de perder la oportunidad que nos da la naturaleza. Hay una posibilidad seria y real, dicha por las más importantes empresas internacionales, donde claramente hay una oportunidad de tener un Vaca Muerta en las costas de Buenos Aires. Estamos hablando de una explotación que va a estar a 300 kilómetros de Mar del Plata", expresó el secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles.

"Entiendo que desde el Municipio, hoy hay otra actitud. Le ha llegado información por parte de las empresas pero no veo al Municipio actuando igual que a fines del año pasado. En ese momento era entendible, había falta de información por errores en el procedimiento de la resolución. Hoy después de que todo el mundo ha tenido la posibilidad de explayarse, no vemos a nadie que haya mencionado los riesgos de tener una explotación a 300 kilómetros de la costa", comentó Matarazzo.

"Hoy ante cualquier riesgo de derrame, los procedimientos que existen son muy importantes, a nivel mundial. Es una de loas actividades más controladas a nivel mundial. Hoy tenemos más riesgos en los buques cargados de petróleo, que ni los vemos, que en una explotación off shore", concluyó desde el Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles.

