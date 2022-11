Choripaneros se "instalaron" en el edificio de Inspección General

Ante la falta de respuestas, los choripaneros decidieron permanecer dentro de las oficinas de Inspección General hasta que les otorguen los 30 permisos prometidos para ejercer el oficio.

Otra de las medidas tomadas en los últimos días fue la instalación de los puestos de venta de alimentos ambulante en la Plaza San Martín, frente al Municipio, y otros espacios de gran afluencia de la ciudad.

"Hay un evento en Las Toscas donde el sábado estuvimos trabajando, nos portamos bien, estábamos todos muy contentos. Antes de ayer se acercó gente de inspección general con la policía y nos dijo que si íbamos hoy al lugar nos iban a reprimir", comentó Walter Rivero, referente de los choripaneros.

Ante esto, "nos pareció una buena medida venir a este lugar, hacernos presentes y que pongan la cara para que las personas que prometieron dar los permisos solucionen el problema y también nos expliquen por qué nos están amenazando con reprimirnos con la policía", declaró.

Respecto a la respuesta de las autoridades afirmó que "lo que quieren hacer es una tomada de pelo, que habilitemos una plancha sola y vayamos haciéndolo paulatinamente".

Por lo que "nosotros pedimos es que empecemos a formar los 30 expedientes y que se designen los espacios que ellos se comprometieron a dar", manifestó.

En esta línea, recalcó que "nos vamos a quedar acá hasta que resuelvan, entregaremos una lista con los 30 lugares donde pretendemos trabajar, en la mayoría de ellos estamos laburando casi toda una vida, así que no es nada nuevo. Simplemente queremos ocupar el espacio bajo una reglamentación y con un permiso".

Para finalizar, respecto al evento, dijo que "no sabemos si vamos a ir porque nos está esperando tránsito, la policía, un operativo bastante grande y no queremos ir a confrontar, a que nuestros compañeros sean agredidos o lastimados, no es nuestra intención. Por eso vinimos acá y estamos ocupando el edificio de manera pacífica, no interrumpimos el acceso de las personas, simplemente nos hicimos presentes y nos manifestamos".