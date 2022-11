Reclamo de choripaneros: "Todo el mundo está laburando menos nosotros"

Una vez más, los choripaneros concentraron en las puertas del Municipio para pedir la asignación y habilitación de los lugares destinados a los puestos de venta ambulante prometidos meses atrás.

"Llevamos siete años con esta lucha y este último hemos hecho un reclamo fuerte para que nos otorgaran de una vez los permisos para poder trabajar", manifestó Walter Rivero, referente de los choripaneros, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo comentó que "tuvimos varias reuniones, levantamos el acampe en su momento porque habíamos llegado a un acuerdo de 30 permisos; faltaba que salga la Ordenanza, definir los espacios y empezar a hacer los trámites de habilitación".

Sin embargo, "la ordenanza salió, vinimos hace poco con las herramientas para mostrarles que las estábamos haciendo y quedamos en definir los espacios. El tema es que nos patean de un día para el otro, nos dicen en inspección general que vayamos el lunes; venite el jueves nos dicen y así nos vienen trayendo hace más de un mes".

La situación lejos de propiciar una solución, se complicó ya que "en la última reunión nos tomaron el pelo, se burlaron, nos dejaron esperando una hora y cuando nos iban a atender nos dijeron que se tenían que ir, nos dejaron ahí esperando en la puerta".

Respecto al acuerdo, contó que "una vez que saliera la Ordenanza de los Foodtrucks en la misma nos ibas a otorgar los permisos a nosotros. El problema es que todo el mundo está laburando menos nosotros, teníamos una reunión pactada para definir los espacios, comenzar a formar los expedientes para iniciar las habilitaciones y nunca ocurrió, parece que no tienen predisposición que ocurre, estamos muy preocupados".

Sobre las medidas que tomarán, dijo que "no planeamos cortar la calle, hace un poco más de un mes vinimos con un reclamo y dijimos que si no nos otorgaban los espacios para poder trabajar, íbamos a venir a trabajar todos esta plaza porque la gente ya está acostumbrada a que estemos y disfrutan de nuestros productos. Entonces no nos parece mal venir y trabajar acá ya que no nos dan lugar".

"No queremos molestar a nadie, queremos que nos otorguen los espacios y poder trabajar tranquilos como corresponde", concluyó.