Un camarógrafo marplatense en Qatar: "Es algo soñado para mí, soy muy futbolero"

Se vive un clima mundialista por la Copa que se está disputando en Qatar y en Mar del Plata no estamos excentos porque Argentina es un país de pasión futbolera. Desde la convocatoria de miles en el Fan Fest, los festejos en el Monumento San Martín hasta locales representándonos dentro y fuera de la cancha, lo que genera esta competencia es único porque une a todos por un mismo objetivo.

Para que sea posible alentar a distancia, una parte fundamental es el detrás de cámaras en donde tenemos representantes que trabajan intensamente. El camarógrafo marplatense, Andrés Rocca dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y expresó cómo es su labor en Qatar.

"Yo arranco el día a las 7 y lo termino a las 4 de la mañana. Hago de todo un poco, tengo bastante laburo por suerte. Es mi segunda oportunidad en un Mundial porque ya cubrí Rusia para La Nación +. Es algo soñado para mí, soy muy futbolero", dijo Rocca.

En esta cobertura mundialista trabaja para DeporTV, siendo su primera oportunidad para este medio. En Buenos Aires es empleado de ESPN y también dedica su tiempo para Desarrollo Social en el Estado.

"En mi equipo de trabajo somos dos camarógrafos junto con el 'Vasco' Mariano Izurieta que compartimos departamento. Hay cuatro productores y tres noteros. En total somos nueve. En cuanto a los traslados, nos manejamos mucho en transporte público. El subte funciona muy bien, los buses también y hay algunos especiales para la cobertura del Mundial que van recorriendo todos los puntos importantes como el centro de prensa, los estadios y salen cada 10 o 15 minutos. El UBER también sirve mucho y no es caro", continuó el camarógrafo marplatense.

En cuanto a su experiencia en el Mundial de Rusia, Rocca comentó: "Es totalmente distinto a lo que es ahora. Allá hicimos en base en un pueblito cerca de Moscú donde concentraba la Selección. La mayoría de la prensa argentina estaba en el mismo hotel y el día anterior a cada partido, viajábamos en avión a cada ciudad y nos quedábamos ahí dos o tres días hasta el posterior al partido para volver. Las distancias eran tremendas y ahora acá nos subimos a un auto, nos deja en el subte y así llegamos a cualquier estadio".

"Con el tema de la comida, yo me llevé la sorpresa de que no es tan caro como se podía suponer estando allá. Hay de todo, rotiserías, comida rápida, restaurantes caros y se puede pagar de manera económica, haciendo una conversión a dinero nuestro. Todos los lugares en los que estamos parando tienen cocina y lavarropas asi que se puede sobrevivir de una forma bastante económica", mencionó el camarógrafo marplatense.

"Yo llegué once días antes de que debute la Selección Argentina y no había demasiado clima mundialista más que todas las decoraciones pero el público todavía no se hacía notar. Al principio todos vinimos con las preguntas de si podíamos usar bermudas pero la verdad es que se puede usar tranquilamente. Las mujeres pueden salir con remeras cortas y polleras y no pasa nada. El tema es más que nada con la cultura de los que viven acá, más que con el turista", explicó Rocca.

"La gente es muy amable y la mayoría no es qatarí. Hay personas de India, de Argelia y de todas partes del mundo que vinieron a trabajar para esta Copa del Mundo pero qataríes me habré cruzado muy poquitos", enfatizó el camarógrafo local.