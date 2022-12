Desde UTHGRA afirmaron que "los empleados calificados escasean"

Tras un fin de semana largo en donde la ciudad recibió más de 155 mil turistas, y con una gran expectativa para el verano, de cara a la temporada Mar del Plata se prepara con la incorporación de personal, siendo uno de los destinos elegidos por el turismo.

Desde el Emtur, comunicaron que "los arribos totales solo en los primeros 10 días de diciembre, ascienden a 299.042, un 30,7% más que el mismo período del año anterior. Además, el acumulado de ingresos durante este año -desde el 1º de enero al 10 de diciembre- es de 8.281.580 turistas, un 38% más que el año anterior, lo que evidencia el trabajo conjunto que venimos realizando entre el sector público y el privado".

En este sentido, el titular del sindicato UTHGRA, Pablo Santín, realizó un balance de lo que fue el fin de semana largo en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"En la práctica fue extraordinario. Hubo muchísima gente y trabajo. Se nota la reactivación que tiene nuestra actividad en los últimos meses. Cada mes del 2022, en índices turísticos fue mucho mejor a lo que fue el año pasado y se nota. Algo para mencionar es que si bien hubo lluvia el miércoles a la noche, los días fueron tremendos así que el clima acompañó con mucho calor y eso impacta para bien en el turismo", comenzó diciendo.

"Nuestra actividad es uno de los motores económicos de la ciudad. Cuando arranca el turismo, la hotelería y la gastronomía, comienza el resto y es muy positivo para Mar del Plata y para las fuentes de trabajo que se generan", mencionó.

"Hace meses se viene notando el incremento de empleados y este fin de semana vimos muchísimos trabajadores nuevos, mucha demanda de trabajadores calificados como cocineros, mozos y camareras. En ese punto se está sintiendo, con los eventuales y los temporarios ya ocupando sus puestos de trabajo", dijo Santín.

En cuanto al requerimiento de personal, el presidente de UTHGRA expresó: "Nosotros en ese punto tenemos un despelote hermoso porque se está pidiendo mucho empleado calificado. Al mismo tiempo, en nuestra actividad se nota que entre las empresas se están disputando a esos trabajadores, porque reciben mejores ofertas laborales. Hay una "gitaneada" en el buen sentido de la palabra porque escasean esos empleados. Después de la pandemia se fueron a otras actividades".

"La semana pasada se recibieron 350 alumnos de nuestro centro de formación laboral y hoy ya están todos trabajando. En ese sentido es tremenda la demanda laboral para nuestra actividad. Se sintió mucho cuando inició el ciclo lectivo, en donde todos los cursos estaban al tope de capacidad y con lista de espera", continuó.

Con el tema de la registración laboral, Santín aclaró: "Cuando nosotros asumimos, teníamos mas o menos 4800 trabajadores registrados y hoy tenemos casi 10 mil. En las estadísticas vamos muy bien pero en la práctica nos falta mucho. Se está especulando que en la gastronomía y la hotelería se ocupan entre 14 y 15 mil puestos de trabajo en plena temporada. Por ende estamos con un 40% no registrados y hasta que no logremos achicar esa brecha, no vamos a parar de trabajar".