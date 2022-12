La Orquesta Romántica Milonguera dará un espectáculo único

Existen pocos fenómenos tan llamativos en el tango contemporáneo como el de la Orquesta Romántica Milonguera, que reversiona canciones de una forma única y este sábado se podrá disfrutar su show en la ciudad. Se presentarán desde las 21 con doble función en el Centro Asturiano, ubicado en Jujuy 2067.

Se trata de una orquesta que recupera tangos de la época de oro del género desde el estilo de Fulvio Salamanca. Pero una mirada atenta descubre que no es la típica que replica u homenajea a las del pasado. Hay en ella un gesto reinvindicativo de lo “grasa” que puede haber en la identidad nacional como parte de una búsqueda por volver a traer a los públicos al tango

El cantante Alfredo Bugna que es quien se encargó de que la orquesta vuelva a la ciudad, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), sobre el show que van a brindar.

"En cuanto a las orquestas hay un punto que no se discute, no es que una suena mejor que otra. Lo que ha hecho la romántica es descontracturar. Son un show en sí mismo, tienen una actuación sobre el escenario que es lo que le brindó tener 500 mil visitas mensuales en su videoclip. Tienen su propia novela de 5 capítulos con un tema de The Beatles reversionado en tango. Le han dado una vuelta a ese género musical que parece que nunca se va a acabar", explicó Bugna.

"Hicieron algo nuevo y la gente lo aceptó alrededor del país y del mundo como el Alemania, Japón, Montevideo y Brasil. En Argentina actuaron en infinidad de lugares y no es que las otras orquestras no estén en cuanto a calidad, en el mismo lugar, sino que la Romántica le ha dado un corte distinto. Siendo más urbano, más amigable y cercana", expresó el cantante.

"A esta milonga que hacemos el sábado, viene gente que no baila y simplemente quiere ver el espectáculo de ellos, a pasar un buen momento. Para alguien que no es seguidor de este estilo, también le resulta un gran show", dijo.

"Hace 6 años que se creó la romántica, desde 2016 que comenzó y fue fundada por dos chicos muy jovenes Tomás y Lucas que son parte de la orquesta hoy. Arrancaron con una impronta que no abandonaron nunca y ahora hacen reversiones de Sandro, de Gilda que son espectaculares", comentó Bugna.

"Tienen una creatividad tremenda y todo lo que hacen es a pulmón, trabajando. Es un grupo que está formado por los dos fundadores Tomás el pianista y Lucas el primer violín, también está Pablo en el contrabajo, Roberto y Leila como cantantes y el primer bandoneón con Nicolás. Hacen cosas muy lindas y se divierten juntos", continuó el cantante.

"El show del sábado será el segundo en la ciudad después de un poquito más de un año. Yo soy una persona inquieta, tanguera y cuando los descubrí me enamoré de lo que hacen. Por eso quise traerlos a Mar del Plata. Les escribí en su momento y pudimos concretar una amistad", concluyó Bugna.

El espectáculo arrancará a las 21:30, el primer show será entre las 22 y las 23 con 50 minutos de duración. El segundo y último será a la 1. Se presentarán en el centro ubicado en Jujuy 2067 y para reservas, se pueden comunicar al 2235202897 o al 2265415659.