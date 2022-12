Homenaje al "Dibu" Martínez: "Mi sueño era traer un título a mi ciudad"

Con la presencia de 140 mil personas, el homenaje al arquero marplatense que se realizó en el Fan Fest ubicado en Las Toscas finalmente tuvo la presencia del Campeón de Mundo Emiliano Martínez en su escenario.

"Creo que desde que nací en Mar del Plata que veo tanta gente junta. Lograr la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo, no solo es un orgullo para mi, sino para todos los arqueritos que sueñan ganar la cuarta", fueron las palabras del arquero marplatense, al llegar al Fan Fest.

"Yo me fui a los 12 a Independiente, quería ser jugador profesional. A los 17 me fui a Inglaterra y cuando comencé a jugar en la Selección, mi sueño era traerle un título a mi ciudad. Les dí la Copa América, le ganamos la Recopa a los Campeones de Europa y le ganamos a los últimos del Mundo en Qatar", mencionó el Campeón de Mundo

"El momento de la final fue increíble porque veníamos controlando el partido durante 70 minutos. Fue uno de los encuentros en donde mejor jugamos. Hicimos un penal que vino de la nada. Ahí se agrandaron en el partido y tuvieron chances de ganarlo, pero hasta que la pelota no entre, no hay que festejar", indicó el arquero marplatense.

"Es algo que me sale del momento. Se que en los penales me hago fuerte y sé que su gente me respeta, porque jugadores rivales me lo han dicho. Cuando atajo el penal, yo sabía que el otro chico estaba nervioso y le traté de jugar mentalmente, le tiré la pelota lejos, le hablé y la tiró afuera, "se cagó todo", dijo el "Dibu" entre risas, sobre el baile en el festejo de los penales finales en Qatar.

En cuanto al encuentro contra Países bajos, Martínez expresó: "Cuando estás adentro de la cancha, la adrenalina es otra. El entrenador de Holanda siempre nos criticó a nuestros jugadores, a nuestro capitán, a Angelito Di María y dijo que si iban a los penales, iban a ganar. Pero la verdad se equivocó".

Sobre el rumor del monumento al "Dibu" Martínez, encima de uno de los Lobos Marinos en la famosa Rambla de Mar del Plata, el Campeón marplatense dijo: "No sé que harán todavía pero si la gente me pide a "cocochito", que así sea".

"Messi es el mejor jugador del planeta y mi sueño era darle un título a Lio en la Selección. Obviamente dándole la Copa América y la Finalissima, mi sueño final como deportista era darle al mejor jugador del mundo, el título de Mundial para que no haya duda de que es el mejor de toda la historia", explicó el arquero local.

"Esto es algo personal pero le mandé un mensaje después del Mundial, diciéndole muchísimas gracias por darme éste logro y él me dijo lo mismo. Es algo increíble que el mejor jugador del mundo te respete", continuó.

"Con el equipo cada partido que jugábamos, siempre decíamos que lo hacíamos por la gente. Nunca vamos por la plata, sino por los colores de esta Selección. Ver a Mar del Plata y a cada ciudad con tanta gente contenta, era un orgullo. Y cuando las piernas no daban, la gente con sus corazones nos daba un paso adelante", comentó Martínez.

"Estuvimos unidos con la gente y creo que como país tenemos que estar más conectados uno con otro para que éste hermoso lugar salga adelante"

A modo de conclusión, el arquero marplatense prometió: "Espero que hayan disfrutado al igual que yo el Mundial. Voy a tratar de conseguir la máxima cantidad de camisetas para Mar del Plata con la tercer estrella".