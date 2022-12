Emprendimientos marplatenses: "Invertimos en nuestro país porque hay algo único"

En un contexto de crecimiento y recuperación luego de la pandemia, la inversión privada en la ciudad afloró y se pudo ver con la apertura y presencia de nuevos comercios, en donde muchos se vieron obligados a abandonar.

Uno de los claros ejemplos es el emprendimiento 100% marplatense, Parliamo, que en 3 años de trayectoria, pudo establecerse y crecer de tal forma que hoy emplea a más de 100 familias en sus sucursales y planea expandirse en CABA en el 2023.

El socio y fundador de Parliamo, Gastón Ibarra, es un empresario marplatense que se fue a estudiar y trabajar al exterior y volvió a emprender a su ciudad natal.

"Hace muchos años que me fui del país a estudiar y me quedé trabajando en el exterior. Yo siempre digo que no es mejor ni peor sino que es distinto. Cuando decidimos hace tres años empezar a invertir en Argentina, lo hicimos porque hay cosas únicas en nuestro país, hay muchísimas bondades que no vamos a encontrar en los mercados del exterior", expresó Ibarra.

"El recurso humano acá es muy bueno, es creativo. Yo en el exterior hago algo completamente distinto, nada que ver con la gastronomía. Argentina está muy bien porque tenemos cosas para mejorar siempre, pero Mar del Plata tiene algo que es único", dijo el empresario local.

En cuanto a la expansión de Parliamo, Ibarra mencionó: "Cuando pensamos en ir a CABA, vimos que las empresas que han ido a Mar del Plata y que hacen las cosas bien, tuvieron mucho éxito. Nuestra ciudad es una escuela en donde aprender porque cuando llega el verano hay que darle servicio a la gran cantidad de gente que viene".

"Dentro de nuestros productos, las pastas son el 50% de Parliamo y lo más importante es que toda la producción es local. No solo lo hacemos para nosotros sino también para varios hoteles o colegas gastronómicos de la ciudad", agregó el marplatense.

"Estamos haciendo varias incorporaciones, sumando una nueva cadena a la empresa que se va a separar un poco de lo que es Parliamo porque son restaurantes de otro estilo. Se llama Griller que hoy funciona en Cariló en donde también contamos con sucursal de la pizzería. El público de ahí nos acerca mucho a la demanda y al gusto del porteño. Por eso quisimos entrar ahí y ver con qué nos íbamos a enfrentar", continuó Ibarra.

"Todo lo que sale del centro de producción, pensamos seguir centralizándolo con lo más importante desde Mar del Plata. Ahora queremos hacer algo conmemorativo para el "Dibu" Martínez porque se lo ganó. Ha venido varias veces a pedir así que confiamos en que lo que hagamos, le va a gustar", concluyó el Socio Fundador de Parliamo.