Sector industrial: “Es necesario que el Parque local siga creciendo”

A días de concluir un año de búsqueda de crecimiento post pandemia y de la necesidad de potenciar a Mar del Plata para que la desocupación deje de ser una de las preocupaciones locales, desde los distintos sectores de la ciudad se comienzan a realizar balances anuales y las expectativas de cara al 2023.

El presidente del Parque Industrial, Alberto Chevalier dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) sobre la situación actual del mismo y lo que esperan para el próximo año: "Este sector Industrial de General Pueyrredon en este último tiempo vivió una especie de crecimiento desmedido. Hay muchas empresas que quieren venir a instalarse porque es de los más importantes del país".

"En Argentina hay aproximadamente más de 450 parques industriales y el de Mar del Plata es el quinto en superficie. Tiene más de 65 empresas, además de las que se van a sumar. También entre 4500 y 5000 empleados. Más los que se van a ir agregando. Posee un movimiento muy importante de camiones, motos y autos. Es una mini ciudad que genera un microclima que no representa la realidad del país", explicó el referente del Parque Industrial.

"A nosotros nos pone muy contentos que haya mucha actividad en el Parque porque todas las empresas PYMES que lo conformamos, queremos que a la ciudad le vaya bien, que haya más trabajo, que vengan más inversores. Pero eso no refleja la realidad Nacional", dijo Chevalier.

Alberto es un emprendedor vinculado a la ciencia. Su amor por la química surgió de pequeño y con el paso de los años, junto a su padre y su hermano, crearon la empresa Ghion con la que hoy están presentes en el Parque Industrial de General Pueyrredón. También tienen presencia alrededor de todo el mundo, con la creación de moléculas que contribuyen al mantenimiento de vacunas.

En cuanto a la nueva sub estación de EDEA el Presidente del Parque Industrial mencionó que "es 5 veces más grande que la que estuvo muchos años, por lo tanto en cuestiones relacionadas a la energía eléctrica, estamos bien y sobrados. No podemos decir lo mismo del gas porque el Parque sufre el mismo problema que padece todo el país".

"Estamos al límite con el gas y hay que resolver los problemas a nivel nacional para que tanto las empresas, las industrias como también los usuarios particulares tengan. Eso se resuelve de una vez por todas con el gasoducto de la cuenca Neuquina, que esperamos que el año que viene esté y que eso no restrinja las ampliaciones del Parque", indicó Chevalier.

"Con respecto a la infraestructura del Parque, se va trabajando en un modelo que se viene llevando adelante con éxito, que hace que cuando se ceden los lotes, se puedan hacer obras de cloacas, de asfaltos, de pozos de agua y entonces así eso va impactando sobre todas las empresas de alguna manera", dijo desde el sector industrial.

"Luego de que el Parque Industrial estuvo varios años casi sin cesión de lotes, en estos últimos dos años se han cedido varios. Es lo que nosotros queríamos porque eso potencia mucho todo, a la zona, a la ciudad y a las mismas instalaciones", comentó Chevalier.

"Es un lugar industrial muy variado. El porcentaje mayor lo tienen las empresas alimenticias pero hay de todo. La mía es medio rara porque es farmoquímica y biotecnológica. Hay otras químicas, metalúrgicas, muchas que representan a la ciudad hace décadas y están dentro del Parque", explicó en cuanto a las distintas industrias que lo componen.

En cuanto a su ampliación territorial, Chevalier expresó: "Debe seguir haciéndolo desde mi criterio y estamos de acuerdo con las autoridades Municipales en que así tiene que ser porque las zonas que hay, están casi completas. Ya no tenemos muchos lotes disponibles. Hay más empresas que piden venir, que lotes disponibles. Por lo tanto ya se está trabajando porque sabemos que es algo necesario. Pensamos entre 100 y 150 hectáreas más y eso quizás nos ponga entre los 3 Parques más grandes del país, pero es necesario por muchos motivos".

"Las empresas están mucho mejor dentro de un Parque. Para eso existen porque allí hay una presión de gas determinada, la energía eléctrica es trifásica, los caminos están preparados para que circulen camiones, no hay urbanización y se puede trabajar con mayor tranquilidad", expresó el Presidente del Parque Industrial de General Pueyrredon.

"La ampliación va a generar por supuesto que más empresas quieran venir a la ciudad. Cuantas más quieran venir, mayor mano de obra van a demandar, directa o indirectamente. Una PYME necesita de los empleados que trabajan dentro pero también de una serie de servicios que también amplía y da más trabajo a la ciudad. Pero si nos quedamos con Parque que tenemos, no van a venir más empresas y necesitamos empleo privado. Desde hace más de 10 años no se genera empleo de este tipo. Sin contar la pandemia porque el mundo se paró. Las estadísticas hay que mirarlas de forma coherente, no de una forma que le convenga a un partido político", aclaró Chavalier.

"Yo no represento a ningún partido político por eso decimos que las estadísticas que manejamos de creación de empleo privado genuino, están detenidas y nosotros tenemos que potenciar eso. Una forma es ampliando los Parques Industriales porque así vamos a recibir más empresas de Argentina o del exterior. Nuestra ciudad es muy criticada por el desempleo pero tiene una calidad de vida muy buena, mucho mejor que en otros lugares del país. Estamos cerca de los centros del país, la Capital Federal, Buenos Aires y eso atrae a muchas empresas", indicó desde el sector del Parque Industrial ubicado en Mar del Plata.

"Para eso necesitamos generar y darles la infraestructura necesaria para poder recibirlos y empezar de a poco más trabajo y de a poco ir saliendo adelante con esfuerzo. Las cosas no se resuelven ni en un año ni en cuatro. A veces son necesarios 10 o 20 para que las cosas mejoren. Hay que tomarlo de esa forma y seguir trabajando para ello", concluyó Chevalier.