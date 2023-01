Denuncian montañas de escombros contaminantes en la Reserva Forestal Parque Camet

Nuevamente desde la EcoAsamblea Parque Camet enviaron un comunicado para informar y hacer foco en diferentes acciones por parte de los clubes que utilizan el lugar como predio deportivo.

"Nos encontramos ante un nuevo avasallamiento contra los ecosistemas y la naturaleza de la Reserva Forestal Parque Camet. Esta vez el predio cedido de forma unánime por distintos poderes políticos que conforman el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón a MDQ06 Hockey Club comenzó su proceso de apropiamiento de los espacios verdes públicos en el Parque Camet, rellenando el predio con montañas de escombros que contienen cemento que no hacen otra cosa que seguir contaminándolo", comenzaron.

Asimismo recordaron que "el año pasado lo mismo sucedió con el Club El Cañón y El Club de Polo, predios que hoy en día se encuentra cercados y cerrados por completo, sin posibilidad de acceso y que no hacen otra cosa que urbanizar el Parque bajo procesos de corte de césped de forma constante, ingreso excesivo de personas y automóviles, compactando el suelo y transformando los ecosistemas a las necesidades de estos emprendimientos inmobiliarios que impiden de esta forma el normal desarrollo, conformación y preservación del ecosistema pastizal".

"Por la cesión de hectáreas, la superficie de espacio verde público quedó reducida a más de un 50%. Queremos señalar que estas entregas se realizaron sin ningún tipo de licencia social, sin previa consulta ciudadana, ni estudios de impacto ambiental y se suman al gran deterioro socioambiental que continúa sufriendo el Parque en muy corto tiempo con obras que se vienen realizando en otros sectores cedidos como en el Club Biguá que ha realizado una cancha de césped sintético con luminarias excesivas y en este momento se encuentra construyendo una nueva edificación de gran porte", indicaron en el escrito.

Y enumeraron que "a esto se le suman las talas que fueron registradas durante el 2021 y 2022 que quieren compensar con plantaciones fantasmas que no cuidan y que luego se secan como en este caso, se perdieron decenas de ejemplares usados solo para la foto en los medios".

"Ante las graves crisis ecosistémica y climática que atraviesa la humanidad las mismas políticas que nos han llevado hasta el umbral del colapso ambiental son las que implementan en el Parque Camet", añadieron desde la EcoAsamblea.

"Parece ser que creen que la población no se da cuenta de lo que hacen y de los daños que provocan sobre la naturaleza y la población que ya no puede acceder a esos espacios en busca de recreación, actividades deportivas y el necesario contacto con la naturaleza. Acentuando de esta forma, las desigualdades sociales entre quienes pueden y no pueden acceder, cercenando los ecosistemas y hábitats de las especies autóctonas y continuando el mismo camino que nos ha llevado a la encrucijada ambiental a esta y a las siguientes generaciones", enfatizaron.

"Culpabilizamos a las autoridades políticas de los crímenes ambientales y del ecocidio que están llevando adelante en el Parque Camet y decimos que los crímenes que se perpetúan contra la naturaleza son crímenes contra la humanidad", cerraron.