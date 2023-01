Transportistas de personas con discapacidad consiguieron una prórroga de las habilitaciones

Luego de semanas de incertidumbre, transportistas de personas con discapacidad consiguieron la prórroga para que los vehículos puedan trabajar hasta el 31 de diciembre del 2023.

"Nos da una alegría muy grande porque estamos a 16 días de enero y no podíamos sacar los vehículos a las calles para llevar a los chicos que hoy están sin su terapia, ni poder organizar los presupuestos porque las obras sociales no los aceptan si no están las habilitaciones vigentes", manifestó Juan Goldar, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, recalcó que esta prórroga un alivio, "no solo porque los colegas van a poder seguir trabajando, medianamente hasta el 31 de diciembre de este año, sino porque todos los niños que estaban siendo trasladados van a poder volver a sus terapias".

No obstante, quienes recibirán este beneficio son "entre 10 y 14 vehículos" porque "con la incertidumbre algunos colegas tuvieron que vender su vehículo y bajarse de la actividad porque no se encontraban en una situación de poder esperar".